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Экология Общество

В Самарской области стартовал проект "Экология в лето!" для пришкольных и оздоровительных лагерей

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первые занятия по экологическому просвещению начались на этой неделе. Автор проекта — региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами "ЭкоСтройРесурс".

Фото: предоставлено ООО "ЭкоСтройРесурс"

"Экология в лето!" работает уже третий год подряд. Этим летом заявки на участие в проекте поступили от 23-х детских учреждений, рассказали в пресс-службе компании. Экологическим просвещением будут охвачены не только самарские школьники, делегация экологов посетит места отдыха по всей области.

"Этот проект стал важным продолжением к основному экологическому проекту "Школа, ВУЗ, ССУЗ — Разделяй со мной!". Даже после окончания учебного процесса в школах мы продолжаем работу по экопросвещению. Только в летний период проводим ее в формате игр и, по возможности, на свежем воздухе", — отметила Екатерина Луценко, руководитель экологического управления "ЭкоСтройРесурс".

В Тольятти — в летнем лагере при школе № 90 экологи провели познавательную лекцию на тему "Экологические привычки" и мастер-класс "Переработай сам". Под руководством наставников ребята собрали макет перерабатывающего завода, а затем собственноручно изготовили из вторичного сырья новую бумагу.

Принял гостей и пришкольный лагерь на базе Образовательного центра "Южный город" в поселке Придорожный под Самарой. Здесь состоялся мастер-класс по переработке бумаги, на котором дети впервые услышали такие понятия, как: экопривычки, вторсырье, переработка, макулатура, пульперкартон. Многие дети уже имели свой опыт бережного отношения к природе, несмотря на юный возраст.

Злата Федорищева, начальник пришкольного лагеря в п. Придорожный, рассказала, что детям и взрослым очень нравятся проекты, которые проводит регоператор. В прошлом году ее воспитанники всем классом участвовали в конкурсе новогодней игрушки от "ЭкоСтройРесурс". А в этом году успели подать заявку на проект "Экология в лето!".

"Дети остались в восторге от встречи. Уверена, что такие наглядные занятия, когда можно не только послушать, но и даже сделать самому, помогают лучше освоить новые знания", — говорит преподаватель.

За лето экологам регионального оператора предстоит побывать в самых разных уголках региона. Их ждут в Ставропольском и Красноярском районах, в Самаре, Отрадном, Тольятти и Новокуйбышевске. Для воспитанников детских оздоровительных лагерей специалисты подготовили познавательную программу с экологическими играми и мастер-классами.

Гид потребителя

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