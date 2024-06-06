"РКС-Самара" продолжают программу "Вода с улицы - в дом"

"РКС-Самара" продолжают подключать домовладения к централизованным сетям водоснабжения. При этом чем больше домов участвует в программе, тем дешевле обходится подключение, сообщают поставщики ресурсов.

Проект "Вода с улицы - в дом" был разработан сотрудниками "РКС-Самара" и реализуется уже несколько лет. Главная цель - дать всем жителям города в дома питьевую воду. Сотрудники ресурсного предприятия решили, что в 21 веке нельзя мириться с тем, что кто-то продолжает ходить за водой с ведрами. Кроме элементарных неудобств для жителей, это еще и антисанитария, ведь иногда колонки используются как места для мойки транспорта и безотчетного потребления воды.

По данным предприятия, за время работы программы подключены к сетям централизованного водоснабжения 2339 частных домов. Более 4000 жителей, которые ранее ходили с ведрами по улицам, теперь пользуются водой в доме. Параллельно ликвидировано более 1000 водоразборных колонок и выявлено более 400 самовольных врезок, а это и воровство воды, и угроза занесения инфекции в сеть.

Предприятие делает подключение по льготным тарифам. Чтобы понять, сколько будут стоить работы, не нужно пользоваться слухами, лучше обратиться к специалистам производственно-коммерческой службы "РКС-Самара". Здесь проводят обследование и производят расчет, который зависит от многих факторов, из которых количество одновременно подключаемых домов - решающий. Тянуть трубу протяженностью 100 метров для одного дома или для трех - большая разница для каждого желающего подключиться. Например, на ул. Ново-Вокзальной к воде одновременно подключились 11 домов, а на Больничном проезде - семь.

В тех районах, где районные администрации активно участвуют в решении проблем жителей, дела идут быстро: в Красноглинском районе все желающие подключены к централизованным сетям водоснабжения, в Промышленном районе осталась одна колонка, в Самарском - девять. Хуже всего дела в Кировском районе, здесь продолжает работать 61 колонка.