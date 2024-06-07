ПСБ на деловом завтраке обсудил с экспертами приоритеты развития российских регионов

ПСБ в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума провел деловой завтрак "Сильные регионы — сильная Россия". Участники мероприятия обсудили приоритеты развития регионов России и инструменты, которые позволят обеспечить дальнейший экономический рост субъектов при сохранении их финансовой стабильности.

В ходе дискуссии ее участники рассмотрели драйверы бюджетной устойчивости регионов, дали оценку вкладу локальных брендов в рост субъектовых рынков, обсудили взаимодействия гражданского и оборонного секторов и их вклад в укрепление экономики страны. Также в фокусе внимания были экономическая и социальная трансформация новых регионов России, импортозамещение и технологический суверенитет страны, инновации, передовые технологии и подготовка высококвалифицированных кадров.

"Мы живём в обновленной реальности, в новом ритме. Очень быстро, за короткое время в экономике, в социальной сфере, в обществе произошла смена парадигм, ускорилась жизнь, был принят комплекс серьезных решений. Программы регионального развития призваны обеспечить стабильность и ускорить рост субъектов. К числу мер, которые помогут регионам стать еще сильнее и увереннее, относятся льготное кредитование, возможность увеличения инвестиционных расходов и другие инструменты. Мы понимаем, что это многоаспектный процесс, требующий совместных усилий, и наша общая задача — найти наиболее эффективные пути его реализации", — сказал в приветственном слове к участникам Пётр Фрадков, председатель ПСБ.

Спикерами делового завтрака стали первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, первый заместитель генерального директора негосударственного института развития "Иннопрактика" Наталья Попова, глава ДНР Денис Пушилин, заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова, председатель Законодательного собрания СПБ Александр Бельский, руководитель АНО "Российская система качества" Максим Протасов, генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук.