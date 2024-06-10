Мнение адвоката: есть ли земля в Тольятти, и как будет развиваться город

Уже много лет существует легенда о том, что в Тольятти нет свободной земли и городу некуда дальше развиваться. Бизнес-адвокат Самарской областной коллегии адвокатов и основатель ООО "Юридический центр "СТАН" Людмила Сенилова считает, что это крайне ошибочное мнение и что на самом деле для серьезных инвесторов существуют очень интересные и вполне приемлемые варианты развития бизнеса на территории города.

— Тольятти все-таки есть, куда расти?

— Я считаю, что Тольятти находится в крайне выигрышном положении, потому что город может расти и развиваться не по одному направлению. Сегодняшняя ситуация была заложена еще в середине прошлого века, когда было принято решение о строительстве Волжского автомобильного завода, и с этой целью из пользования двух сельхозпредприятий — колхоза "Россия" и СХПК имени Степана Разина — изымались земли. В 1992 году решением малого Совета народных депутатов Самарской области территории, относившиеся к собственности сельхозпредприятий, были включены в состав города Тольятти для его перспективного развития. Это достаточно большие по площади территории, расположенные в северной части города (бывшие земли колхоза Россия), а также за Московским проспектом (бывшие земли СХПК им. Ст. Разина).

Возьмем северную часть — это земли от границы города со Ставропольским районом и до существующей застройки, примыкающие к "Парк Хаусу" и улице Калмыцкой. Это порядка 2,5 тыс.га земли. Собственник этих земель вместе с дочерними компаниями до сегодняшнего дня используют все эти земли в сельскохозяйственном обороте. Практически все территории, включая так называемый "Треугольник", засеиваются то подсолнечником, то пшеницей, то кукурузой, то парами.

Согласно Генплану развития города, эти территории отнесены к различным градостроительным зонам: индивидуальное жилое строительство, многоэтажная застройка, промышленно-коммунальная, для сельскохозяйственного производства, а также общественно-деловая зона, подразумевающая размещение коммерческих объектов, торговых центров, спортивных сооружений и пр. То есть земель предостаточно.

— Что это дает городу в плане развития?

— Город этим, к сожалению, пользуется пока мало. На данных землях есть территории общего пользования — это дороги, проезды, проходы, собственником которых является АО "Нива", но используют их, конечно же, все жители города. Город предлагал подарить ему эти территории. Однако истории с подарками городу от собственника уже имели место быть и выглядят не очень красиво. Так, около 15 лет назад компания "Нива" передала городу на безвозмездной основе участок под садик за 91 школой. То есть целевое использование этой территории было заранее оговорено. Но садика там нет до сих пор, зато функционирует незаконная коммерческая парковка.

То же самое произошло с проездами микрорайона "Северный" — несколько лет назад они безвозмездно были переданы в собственность администрации города, с условием, что эта территория будет облагорожена. Этому предшествовал ряд инцидентов — там регулярно происходили ДТП, а одна из жительниц была избита, когда возвращалась домой по темной дороге микрорайона. И тогда глава администрации города заверил, что на этот участок практически готов проект по благоустройству, в том числе по освещению микрорайона. 30 га были переданы городу, но улучшений не произошло и по сей день. Мкрн "Северный" остается территорией, на которой большую часть проблем решают сами его жители, которые вынуждены самостоятельно заниматься отсыпкой дорог, потому что иначе проехать невозможно, что-то сажают, сами как-то облагораживают, решают вопросы с освещением. До настоящего времени не определен вопрос с собственностью водонапорной башни, законностью и качеством подачи воды. То есть, получив в подарок эту территорию, город ей не занимается. Не решаются многолетние вопросы по улицам Калмыцкая и Кудашева.

— Какой цивилизованный путь существует для разрешения ситуации?

— Если вспомнить историю, то еще на заре возникновения отношений собственников земель и администрации, последней не было предпринято ничего для урегулирования вопросов взаимодействия. Администрация незаконно сдавала в аренду эти земли и даже продавала. Только возбуждением уголовного дела и последующими судами удалось остановить произвол чиновников. Право собственности сельхозпредприятий было восстановлено. В настоящее время все эти земли имеют градостроительное зонирование, но не имеют планов развития.

В рамках подготовки проекта планировки территории между ул. Калмыцкой и с. Тимофеевка со стороны собственника администрации был сделан запрос о том, какие объекты соцкультбыта нужны городу, чтобы совместить эту потребность с развитием микрорайона. Театр? ФОК? Ответ был краток: "Объекты социально-культурного назначения могут быть построены в соответствии с правилами землепользования и застройки". Но ведь город изначально должен планировать свое развитие, и планы должны быть долгосрочными. В некоторых городах проект развития городских территорий составляется на 100 лет вперед. С учетом этого и выстраивается концепция развития, на которую могут ориентироваться и местные власти, и инвесторы, и строители, и весь бизнес.

Очевидно, что у нашего города целостной концепции развития нет, новый генплан вот уже пятый год не может родиться. Не хватает комплексного планирования застройки территории. Все надеются на инвесторов, так появился микрорайон "Южный бульвар". При этом объекты социально-культурного назначения должным образом не планируются. Но ведь потребность горожан в культуре и отдыхе никто не отменял. Например, в Казани лес спланирован и реализован как социокультурное пространство. В нашем же лесу нет ни дорожек, ни освещения, сюда могут спокойно заезжать квадроциклы, автомобили. Леса у нас много, но он совсем не ухожен, существует сам по себе и благодаря стараниям неравнодушных людей и волонтеров. Но ведь и окружающая среда, и атмосфера воспитывают людей. Если есть концепция использования леса как места отдыха для горожан, и ты идешь по чистым ухоженным дорожкам — очевидно, и мусорить не захочется, и на транспорте в лес ты уже заезжать не будешь.

И уровень этой проблемы — это уровень администрации и системообразующего бизнеса. Крупнейший бизнес и налогоплательщики должны знать долгосрочный план развития территории, тогда будет и интерес. Тогда подключится и весь остальной бизнес. Но получается так, что мы живем в настоящем моменте, без анализа прошлого и без планов на будущее.

— Как будет развиваться наш город в будущем?

— Вариантов, на самом деле, существует немного, их только два. Первый — это когда администрация продумывает комплексный подход, разрабатывает проект планировки, к исполнению которого потом приглашает застройщиков. Второй вариант — приходят застройщики и осваивают эти земли по своему видению. Застроят домами или предприятиями, в зависимости от предназначения зоны. Вот и все, все очень просто. К сожалению, в этом вопросе от нас мало что зависит.

— Какой инвестор был бы интересен Тольятти?

— Все мы наблюдали активную уплотнительную застройку Автозаводского района. Город от этого краше не стал, и комфорта для жителей стало меньше. Получается так, что те застройщики, которые берут маленькие участки, минимизируют свои затраты. Они возводят то, что хотят, — дома, вставки, магазинчики, киоски и т. д. Но за объекты соцкультбыта никто из них, конечно же, не возьмется. А их реально не хватает в городе на то количество жителей, которые есть. От продажи квартир в доме или от магазина этот мелкий застройщик получит свою прибыль, а от объектов соцкультбыта — нет. Только город может быть заинтересован в этом. То же самое и с дорогами.

Если говорить о комплексном развитии жилых территорий, нужно смотреть на опыт в РФ. Когда заходят крупные застройщики — они сами планируют территорию и застраивают ее, у муниципалитета — функция согласования. Эти застройщики — те самые инвесторы, которым необходимо трепетное внимание и уверенность в поддержке со стороны властей. Если инвестору некомфортно, то он уходит. К примеру, компания "Квартал Тольятти" после долгих лет согласований отказалась от инвестирования, хотя была готова вложиться в том числе и в строительство социокультурных объектов. Ведь жителям некомфортно жить там, где нет социалки. А возложить на инвестора полностью и дороги, и все благоустройство, и строительство школы, и садиков… Так не бывает.

— А как муниципалитету построить дороги, объекты соцкультбыта?

— К примеру, улица Калмыцкая в Генплане города существует с 1985 года. А добраться до какой-либо цивилизации ее жителям до сих пор проблематично. На этот счет вспоминается федеральная программа "Стимул", по которой из федерального бюджета выделяют до 95% на строительство городской инфраструктуры. Для того чтобы попасть в программу "Стимул", нужен интерес и инициатива со стороны муниципалитета. Кроме того, для участия в программе нужно быть собственником земельных участков. Изъятие городом земель у собственника подразумевает компенсацию либо деньгами, либо другим имуществом. Позиция администрации — нет ни денег, ни имущества. Поэтому имеем то, что имеем. Ждать же добрых волшебников, которые за тебя все сделают, — абсурдно и фантастично.

Тольятти начали позиционировать сейчас как город-курорт, но ведь этому надо соответствовать. Безусловно, Тольятти как нельзя более остро нуждается в настоящее время и в новом взгляде на развитие своих территорий, и в новых инвесторах. Если кого-то заинтересует эта тема — готова обсуждать и далее.

P.S. Когда 19 лет назад был создан юридический центр "СТАН", то основной его задачей было отстаивание прав сельхозпредприятия ЗАО "Россия" в арбитражных судах. Прокуратура Самарской области возбудила в сентябре 2004 года уголовное дело по факту незаконного распоряжения администрацией Тольятти землями двух сельхозпредприятий — ЗАО "Россия" и СХПК имени Степана Разина.

Прокуратурой было подано 120 исков, оспаривающих действия администрации по распоряжению чужими землями. Интересы ЗАО "Россия" представляли сотрудники ЮЦ "СТАН". Практически все иски были удовлетворены судом, право собственности бывшего колхоза восстановлено. Позднее все земли сельхозпредприятия были поставлены на кадастровый учет, а для юристов решение вопросов по земле и земельным правоотношениям так до сегодняшнего дня и осталось одним из основных направлений в работе.