Приговор о громком убийстве тольяттинского дзюдоиста обжалуют из-за нестыковок

Прокуратура Самарской области обжалует в Четвертый апелляционный суд приговор по делу об убийстве дзюдоиста Евгения Кушнира. Как указано в апелляционном представлении, которое есть в распоряжении редакции, при вынесении оправдательного приговора могли быть нарушения.

Напомним, ранее Самарский областной суд вынес решение по громкому уголовному делу об убийстве дзюдоиста Евгения Кушнира и нападении на его товарища Замира Сафарова. Обвиняли в преступлении двух мужчин.

Сама трагедия произошла 24 июня 2019 г. в кафе "Левша" в Тольятти. Дзюдоист погиб от множественных ножевых ранений, нанесенных в спину. Сафарова в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

"По предварительной версии, причиной конфликта стал долг по оплате поставленной потерпевшими сельскохозяйственной продукции", — сообщали в СУ СКР по Самарской области.

Фигурантами уголовного дела об убийстве и покушении на убийство стали Бадал Искендеров и Эльшан Гахирманов. В августе 2020 г. СМИ писали, что Бадала Искендерова и Эльшана Гахирманова, подозреваемых в убийстве, несколько месяцев назад выпустили из СИЗО, и они скрылись в Азербайджане. По словам заявителей, позже следователь вынес постановление о частичном прекращении уголовного преследования Искендерова, квалифицировал его действия по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") и освободил из-под стражи. Как стало известно далее, исследовали при этом только наименьшее ранение — стреляную рану, а не ножевые.

В итоге депутат Госдумы Михаил Романов направил запрос Генпрокурору РФ Игорю Краснову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия следователей. Кроме того, близкие потерпевших ходили на личный прием к прокурору Самарской области Сергею Берижицкому. После этого расследование поставили на особый контроль.

Уголовное дело дошло до суда. Но в суде обвиняемых все же оправдали. С такой позицией не были согласны ни родные потерпевших, ни прокуратура.

Например, представители прокуратуры пишут, что суд первой инстанции указал, что прибывшие "заходят в кафе не одновременно и не вместе". А меж тем, в деле есть видеозапись, на которой отображено, что человек, похожий на Гахирманова приезжает к кафе на белой машине. А дальше он идет на задний двор, где стоит толпа в 10-12 человек. И уже после этого все идут в кафе.

Кроме того, суд указывает в приговоре, что счел показания Сафарова и еще одного человека по фамилии Имамалиев недопустимыми. Однако, по мнению представителей прокуратуры, никакого обоснования этому не приведено. Также представители прокуратуры указывают, что суд необоснованно отнес показания Сафарова о нанесении ему ударов, в том числе подсудимыми, к "предположительным", ведь они нашли подтверждения у экспертов. Кроме прочего, прокуратура указывает, что суд мог неправильно отнести действия подсудимых к необходимой обороне, поскольку потерпевший лежал на полу с ранениями (в том числе — ножевым) и сопротивляться не мог. Представители ведомства пишут и о других предполагаемых нестыковках.

В итоге прокуратура просит оправдательный приговор отменить и отправить дело на новое рассмотрение.