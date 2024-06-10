Депутаты губдумы поддержали изменения в Налоговый кодекс РФ

Депутаты Самарской губдумы рассмотрели федеральный законопроект, связанный с совершенствованием налогового законодательства. Проект был разработан в соответствии с посланием президента РФ Федеральному собранию. Областные парламентарии единогласно поддержали изменения.

Напомним, в послании Федеральному собранию Владимир Путин ранее обозначил задачу — продумать подходы к модернизации фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. А также — снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет вычетов.

На федеральном уровне был разработан законопроект, предусматривающий изменения в части 1 и 2 Налогового кодекса РФ. Они направлены на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая должна обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных задач, создавать стабильные и предсказуемые условия для реализации долгосрочных инвестиционных проектов, а также обеспечивать сокращение неравенства в обществе и в экономике.

"Изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации принципиально важны для регионов, потому что те налоги, о которых идет речь, обеспечивают 75,7% доходной части региональных бюджетов, - прокомментировал председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов. - Прежде всего, это налог на доходы физических лиц. Здесь нужно отметить две главные новеллы: введение прогрессивной шкалы налогообложения от 13 до 22% и так называемый "налоговый кэшбек" для семей с двумя и более детьми, в которых среднедушевой доход на члена семьи не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц. Это реальная мера социальной поддержки населения".

Также Виктор Кузнецов напомнил об изменении исчисления налога на прибыль: "Он увеличивается с 20 до 25%. При этом предусматривается механизм федеральных инвестиционных вычетов. И те промышленные производственные предприятия, которые занимаются инновационной и инвестиционной деятельностью, получат право на такие вычеты, но это уже вопрос отдельного регулирования, прежде всего, на уровне правительства страны. Также изменяются условия для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения, вводятся новые акцизы".

Резюмируя, председатель комитета подчеркнул, что изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации являются логическим продолжением совершенствования налоговой системы.

"Следующий этап нашей работы — мы подготовим и направим в адрес депутатов Государственной Думы, представляющих Самарскую область, наши предложения о том, как сделать налоговые поступления более эффективными, работающими на экономику Самарской области", - сообщил парламентарий.