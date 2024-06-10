Стартовал прием заявок на обучение в Летней цифровой школе Сбера

В пятый раз Сбер и СберУниверситет приглашают преподавателей вузов и колледжей со всей страны принять участие в Летней цифровой школе, которая даёт преподавателям уникальную возможность бесплатно получить передовые знания от лидеров отрасли и эффективно их применять в работе со студентами, вдохновляя и развивая новое поколение талантов. В прошлом году слушателями Летней школы стали более 1600 преподавателей из 72 регионов России. В новом сезоне число участников планируется увеличить до 2000.
Прием заявок на обучение проводится по десяти трекам: наука о данных, инжиниринг данных, разработка на Java, цифровые платформы и технологические тренды, устойчивое развитие, цифровые финансы и бизнес-модели, риск-менеджмент в цифровую эпоху, мягкие навыки, продуктовый дизайн, продуктовое и проектное управление. Оставить заявку можно на сайте: sbergraduate.ru/digitalsummer/.
В рамках каждого трека будут представлены программы повышения квалификации, разработанные экспертами Сбера и СберУниверситета. Они познакомят преподавателей с современными технологиями и актуальными практическими примерами, которые слушатели смогут в дальнейшем использовать при обучении студентов.
В каждом из треков будет предусмотрен короткий период интенсивного обучения в форме вебинаров, а основная часть программы будет доступна прошедшим отбор слушателям онлайн в режиме 24/7 с 1 июля по 31 августа. По окончании обучения участники, успешно прошедшие программу, получат удостоверения о повышении квалификации от СберУниверситета.
"В Сбере так принято: мы постоянно учимся и делимся знаниями друг с другом. Летняя цифровая школа Сбера — это сотрудничество и сотворчество бизнеса и образовательных учреждений, возможности раскрытия потенциала человека. Мы знакомим преподавателей с технологиями, которые помогают студентам получить профессию будущего и работу мечты. Желаю участникам Летней цифровой школы Сбера продуктивного обучения и новых полезных знаний!" — отметила старший вице-президент, руководитель блока "Люди и культура" Сбербанка Наталья Дудина.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.