Пожилой самарец отдал мошенникам более полумиллиона рублей

В Самаре 73-летний местный житель лишился крупной суммы денег, поверив мошенникам, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина получил в мессенджере сообщение от незнакомца, который представился сотрудником финансовой организации, и сообщил, что со счета пожилого самарца совершены неоднократные переводы денежных средств заграницу. Вскоре пенсионер уже общался со "специалистом", чтобы вернуть деньги. Для этого необходимо оформить несколько кредитов на максимально одобренные суммы, чтобы "обнулить свой кредитный потенциал".

Мужчина стал выполнять инструкции и взял займы в двух банках. В итоге он перевел 560 тыс. руб. на продиктованные счета. После этого номер "помощника" оказался заблокирован. Осознав, что стал жертвой мошенников, самарец обратился в полицию.