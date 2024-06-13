Уже не друзья: в Самарской области проведут ревизию соглашений с городами-побратимами

Самарская губернская дума рассмотрит в первом чтении законопроект "Об отдельных вопросах осуществления органами местного самоуправления международных и внешнеэкономических связей". Его детали озвучили 13 июня на заседании комитета парламента по местному самоуправлению.

Руководитель управления правового обеспечения в сфере общественной безопасности, государственного строительства, землеустройства и местного самоуправления аппарата Самарской губернской думы Майя Трошина объяснила, что речь идет об изменении подхода к сотрудничеству с зарубежными странами. У муниципалитетов Самарской области есть города-побратимы на уровне ближнего и дальнего зарубежья, и все вопросы местные власти регулировали самостоятельно. Однако изменилось федеральное законодательство, и теперь эту деятельность координирует Минэкономразвития РФ.

"На региональном уровне курировать работу будут губернатор и областное правительство. Заключать соглашения муниципалитеты смогут только при регистрации высшим органом исполнительной власти субъекта РФ. На местах за эти договоры будут отвечать главы городов", - рассказала Майя Трошина.

По ее словам, законопроект поддержали в муниципалитетах, минюсте и прокуратуре. Однако пока его стоит принять только в первом чтении, чтобы иметь возможность доработать нюансы, в частности, порядок заключения соглашений.

"По сути, речь идет о ревизии тех соглашений, которые сейчас имеются у муниципалитетов. Среди них есть договоры 1990-х годов, заключенные с городами недружественных стран", - добавила Майя Трошина.

Депутаты предложение поддержали. Законопроект рассмотрят на ближайшем пленарном заседании губернской думы. После принятия в первом чтении у заинтересованных правоприменителей и депутатов будет месяц на то, чтобы представить свои поправки.