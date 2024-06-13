26 проектов региона победили во втором конкурсе 2024 г. Президентского фонда культурных инициатив

Во вторник, 11 июня, в Москве Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий подвел итоги второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2024 года.

Отбор стал 12 по счету с момента создания фонда. В списке победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив впервые представлены все регионы страны. Более 10 тыс. проектов на сумму свыше 39 млрд руб. отправили на рассмотрение.

Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив: "По итогам экспертизы заявок, поступивших на второй грантовый конкурс 2024 года, принято решение о поддержке 1189 проектов на общую сумму 5,67 млрд рублей. Впервые за историю конкурсов Президентского фонда культурных инициатив в перечне победителей — представители всех 89 регионов России, без исключения. Активно проявили себя жители новых субъектов Российской Федерации. Оценка показала, что заявки от конкурса к конкурсу прорабатываются командами более детально. Сейчас поддержанные проекты реализуются во всех регионах страны, команды проектов вовлекают в них ежегодно более 30 миллионов человек".

По количеству поддержанных проектов рейтинг регионов в этом конкурсе возглавляют: Москва, Санкт-Петербург, Удмуртская Республика, Нижегородская, Белгородская область. По сумме грантов лидируют Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская и Самарская области.

Самарская область подала на конкурс 229 проектов. По количеству поданных заявок регион занял восьмое место по России.

26 заявок стали победными — сумма привлеченных средств фонда составила более 89,2 млн рублей. Самарская область заняла третье место по ПФО по количеству поддержанных проектов.

Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области: "Поздравляю победителей! Это огромная работа многих творческих команд, которые смогли воплотить свои идеи в реальные проекты. Благодаря поддержке фонда будут реализованы важные культурные инициативы. Уверена — проекты будут интересны для жителей нашей губернии и станут заметными событиями на культурной карте".

Победителями второго конкурса 2024 г. стали проекты из Самары, Тольятти, Октябрьска, Сызрани, Жигулевска, Новокуйбышевска, Исаклинского, Красноярского, Клявлинского, Кошкинского, Сызанского районов.

Среди победителей — открытый районный фестиваль "Культура рядом", Красноярский район. "Проект направлен на решение проблемы низкой вовлеченности молодых людей в культурно-досуговую деятельность. Ведь если молодежь будет занята творчеством, то у них попросту не останется времени на формирование неблагоприятных привычек. Участие в фестивале станет для молодых людей трамплином к новой яркой и насыщенной творчеством жизни", — поделились авторы проекта.

Еще одна победная заявка у Кошкинского района. Проект "Марафон Кошкинские Лиры" поможет выявить и поддержать молодых поэтов района, популяризировать их творчество. В селе уже есть заслуженные авторы: Ольга Голубкова, Иван Акулиничев, Виталий Малов, Татьяна Еремеева. Реализация проекта в молодежной среде поможет сформировать устойчивые патриотические убеждения и положительное отношение к своей стране, побуждая привносить свой вклад в ее культурное будущее.

В числе победителей — театральный фестиваль "Премьера одной репетиции" Тольятти, районный фестиваль семейного творчества "Река времен в семье берет начало" Исаклинский район, исторический спектакль "Крепость СызранЪ", проект ПушкинБАЛ Новокуйбышевск и другие.

В регионе работает 10 проектных офисов для экспертного сопровождения социокультурных проектов. Здесь помогают авторам заявок повысить шансы на победу, отшлифовать проект, максимально избавить его от недочетов и ошибок. Это помогает росту качества и количества подаваемых на конкурсы заявок.