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Власть и политика

Самарский политтехнолог попал в список иноагентов

МОСКВА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 14 июня, Министерство юстиций РФ сообщило о пополнении реестра иностранных агентов. В него попал самарский политтехнолог Алексей Комелев.

Фото: фото предоставлено спикером

"А. Ю. Комелев распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Получал поддержку со стороны иностранного источника", - указывается в сообщении Минюста.

Сам Алексей Комелев в комментарии корреспонденту Волга Ньюс пояснил, что никаких предупреждений или уведомлений от Минюста не получал, а также пока не заходил на сайт ведомства и не знает, чем мотивировано его иноагентство.

Последние несколько лет Алексей живет в Москве, где работает с одним из депутатов Госдумы, ведет кандидатов в Мосгордуму, а также принимал участие в создании партии "Рассвет". Партия - проект Екатерины Дунцовой, которая планировала принять участие в выборах президента РФ 2024 г., однако получила отказ Центризбиркома в регистрации из-за ошибок в документах. 31 мая Дунцова была признана иноагентом - Минюст вменил ей распространение недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа России.

Алексей Комелев в разговоре с Волга Ньюс отметил, что является патриотом с социалистическими взглядами, при этом убежден в необходимости прозрачных выборов, обеспечивающих сменяемость властей всех уровней.

"Мне даже льстит оказаться в одном ряду со многими патриотично настроенными людьми, выступающими за чистоту избирательного процесса. И при этом удивительно включение в реестр иноагентов таких людей, ведь президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что страна заинтересована в честных выборах", - говорит он.

По словам Алексея, денег или иной помощи от иностранных граждан или государств он не получал и ему самому интересно, чьим агентом его посчитали. Наложение статуса иноагента он намерен оспаривать.

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