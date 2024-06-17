Нацпроект "Демография" в Самарской области помогает людям старшего возраста продлить активное долголетие

В Самарской области на базе комплексных центров социального обслуживания населения ежегодно организовывается работа более 600 групп активного долголетия, где люди пожилого возраста получают социальные услуги. Эти группы активного долголетия, которые открыты в каждом муниципальном образовании региона, посещают более 7700 людей преклонного возраста. Такие центры работают в рамках национального проекта "Демография", который направлен на повышение качества и комфорта жизни пожилых людей, вовлечения их в активную социальную жизнь.
Группы активного долголетия — это место живого общения, проведения досуга, реализации творческого потенциала, где главными организаторами активностей выступают сами пожилые люди. Так, например, практически во всех Центрах есть группы скандинавской ходьбы и адаптивной физической культуры, курсы финансовой и компьютерной грамотности, онлайн-экскурсии и социальный туризм и другие.
Недавно в Комплексном центре соцобслдуживания населения Самары начала работу новая группа терапевтической гимнастики. Ведет занятия волонтер, мастер по "Су-джок" Татьяна Гусева.
Сегодня в группе занимается более 15 человек. Во время занятий участники делают массаж, применяя различные природные материалы, ароматические ингаляции и упражнения системы "Белояр". По традиции каждое занятие заканчивается совместным чаепитием.
"Ладонь человека — мини копия всего организма. Зная схему, можно без труда понять на какие точки нужно воздействовать чтобы себе помочь. Запуск нашей красоты, нашего состояния, улучшить кровообращение, гибкость суставов, работу пищеварительной системы — на все это можно воздействовать этой техникой", — рассказывает волонтер Татьяна Гусева.
Пенсионерка из Самары Галина Голобородько стала постоянным участником психологического клуба "Гармония", осваивает компьютерную и мобильную грамотность, посещает театры и музеи в рамках проекта "Социальный туризм", а теперь увлеклась изучением техник точечного массажа. По словам женщины, полученные знания помогают ей снять головную боль, избавиться от бессонницы и улучшить настроение. "У меня сильно болела спина и суставы, сейчас стало намного комфортнее. Такие изменения подстегивают продолжать заниматься, а еще занятия дисциплинирует и дают возможность общаться, узнавать новое", — говорит Галина Корниловна.
Еще одна участница занятий Нина Вавиличева. После перенесенного инсульта специалисты Центра предложили Нине Викторовне занятия по развитию двигательно-координационных способностей, пальчиковую гимнастику. Результаты впечатляют: улучшилась память, речь, координация движений, самочувствие и настроение.
"Более тысячи человек посетили группы активного долголетия в Самаре в 2024 году. Помимо гимнастики су-джок, популярными в центрах активного долголетия стали спортивные и оздоровительные направления, это скандинавская ходьба, йога, гимнастика тай-чи. Не менее востребован и социальный туризм, курсы компьютерной грамотности", — отмечает заместитель директора комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа Мария Старченкова.
Последние комментарии
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