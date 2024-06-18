Защитник Егор Данилкин покидает "Акрон"

Центральный защитник ФК "Акрон" Егор Данилкин покидает команду по истечении срока контракта, сообщает пресс-служба клуба.

Егор пополнил состав команды в июне 2023-го. За это время он провел в форме "Акрона" 38 матчей во всех турнирах, отдал одну голевую передачу и забил один гол.