Суд в Сызрани вынес приговор 15 членам группы наркоторговцев

Сызранский горсуд огласил приговор группе наркоторговцев из 15 человек. Большинству из них предварительное следствие вменяло также организацию и участие в преступном сообществе. По словам пресс-секретаря облпрокуратуры Ульяны Кудиновой, осужденным назначены наказания от семи до 13 лет лишения свободы.

Руководитель ОПС Голиб Мусурмонов еще в декабре 2022 г. заключил досудебное соглашение со следствием и получил восемь лет колонии строгого режима. Он не только руководил всеми направлениями деятельности ОПС, но и сам доставлял в Самарскую область героин. Один из таких эпизодов — перевозка 813 г наркотика в багажнике автомобиля, где 324 розничных свертка общей массой 678 г были спрятаны в сварочном аппарате "DUAL-ARC 180T", а остальные 68 штук рассованы в дрель-шуруповерт и аккумуляторные батареи к ней.

Фасовкой этой партии зелья занималась Зулхумор Рахматова, которая, по версии правоохранителей, также руководила одним из структурных подразделений ОПС Мусурмонова, действовавшего с ноября 2019 года. Сейчас женщина в третий раз села на скамью подсудимых, так как два предыдущих приговора были отменены вышестоящей инстанцией в ноябре 2022 г. и в апреле 2023 года.

Рахматову, имеющую малолетнего и несовершеннолетнего ребенка, обвиняют в 40 эпизодах сбыта и покушений на незаконный сбыт наркотиков в значительном и крупном размере организованной группой, с использованием интернета. Во время предварительного расследования Рахматова заключила соглашение со следствием и дала показания на некоторых своих земляков — граждан Узбекистана. Она получила семь с половиной лет лишения свободы, но наказание посчитала несправедливым из-за чрезмерной суровости и обжаловала оба приговора.

Деятельность этой ОПС — современный способ наркоторговли через тайники — "закладки". Их организуют розничные курьеры, а затем сообщают кураторам координаты тайника и его описание. После оплаты товара на электронный кошелек организатора ОПС, адрес закладки отправляют потребителю. Сами наркокурьеры получают от кураторов мелкооптовые партии наркотика таким же способом, общаясь через мессенджеры. Полиция выявила "не менее восьми" групп, работавших на Мусурмонова.

Уголовное преследование крупных моноэтнических ОПС в губернии уже не редкость, хотя такая преступная деятельность влечет до 20 лет лишения свободы. В Ленинском райсуде Самары с конца 2023 г. ведется следствие в отношении группы уроженцев одной из среднеазиатских республик, семеро из которых имеют российские паспорта. Всего на скамье подсудимых 20 человек, обвиняемых в организации преступного сообщества, промышлявшего сбытом наркотиков. Среди них шесть женщин.

Это уголовное дело было возбуждено еще в конце 2021 года. По версии предварительного следствия, возглавляли ОПС Шахноза Жороева и Алишер Жамшидов.

Все подсудимые обжаловали длительное содержание под стражей, однако апелляционная инстанция оставила решение районного суда в силе.