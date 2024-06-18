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Часть незаконно легализованных в Самарской области мигрантов получила гражданство

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Из 7 тыс. незаконно легализовавшихся в Тольятти мигрантов 219 человек стали гражданами России, а 293 находятся на пути к цели (имеют вид на жительство). Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Парламентарий также приложил в доказательство письмо с такими данными от Генпрокуратуры РФ. В надзорном ведомстве при этом добавили, что обоснованность приговора по делу "фабрики мигрантов" представители прокуратуры стали проверять.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тольятти прекратили производство по делу о создании "фабрики мигрантов". Обвиняемых по этому делу было четверо. Трое — родные братья Мухамед Кобилов и Наимджон Кабилов, а также Фируз Шералиев — уроженцы Таджикистана. Четвертый — Никита Грабовский, бывший сотрудник паспортно-визовой службы, уже привлекавшийся за фиктивную регистрацию иностранцев. Четверке инкриминировали то, что они в 2016–2020 гг. легализовали 7034 мигранта. Расследованием занимались сотрудники следственного управления УМВД РФ по Тольятти. Четырех обвиняемых посчитали организаторами массового незаконного пребывания в РФ иностранных граждан с целью извлечения дохода из их легализации (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Максимальная санкция статьи — до семи лет лишения свободы. До обвинительного приговора дело так и не дошло.

Как отмечает депутат Матвеев, судья Онучина объявила об истечении срока давности привлечения к ответственности.

"После моего вмешательства и общественного резонанса, поднятого русскими каналами, решение было отменено, в итоге группе дали по три года (что тоже мало)", — прокомментировал Михаил Матвеев.

Интересно, что в письме Генпрокуратуры, которое выложил политик, указано, что прокуратура направила в суд в апреле 2024 г. иск о признании незаконным бездействия ГУ МВД по Самарской области и возложении обязанности аннулировать разрешительные документы в отношении нарушивших закон мигрантов.

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