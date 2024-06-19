Под колеса иномарки в Самаре попал дошкольник, нарушивший ПДД

Во вторник, 18 июня, в 18:35 40-летняя водитель Volkswagen Tiguan у дома № 206 по ул. Ленинской в Самаре допустила наезд на шестилетнего мальчика, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Пешеход переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Ребенку назначено амбулаторное лечение.