"Крылья Советов" интересуются вингером сборной Армении

"Крылья Советов" интересуются 20-летним нападающим сборной Армении Артуром Серобяном, пишет телеграм-канал "Волжская защепка".
Серобян выступает за ереванский "Арарат". Текущая стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 350 тыс. евро.
Напомним, ранее появлялась информация, что самарский футбольный клуб намерен подписать израильского полузащитника "Бейтара" 25-летнего Ярден Шуа.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!