Двое тольяттинцев фиктивно устраивали на работу мигрантов

В Тольятти суд вынес приговор двум местным жителям, которых обвиняли в организации незаконной миграции. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Весной 2022 г. тольяттинцы начали оформлять иностранцам фиктивные договоры трудоустройства. При этом реальной работы иностранцам не давали. Так, обвиняемый заключили договоры с семью гражданами Кыргызстана. Кроме того, мигрантам оформили фиктивную регистрацию в квартире, где они не жили.

Суд назначил одному из тольяттинцев год и восемь месяцев лишения свободы в колонии особого режима, второй получил полтора года исправительных работ.