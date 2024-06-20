Двое тольяттинцев фиктивно устраивали на работу мигрантов

В Тольятти суд вынес приговор двум местным жителям, которых обвиняли в организации незаконной миграции. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Весной 2022 г. тольяттинцы начали оформлять иностранцам фиктивные договоры трудоустройства. При этом реальной работы иностранцам не давали. Так, обвиняемый заключили договоры с семью гражданами Кыргызстана. Кроме того, мигрантам оформили фиктивную регистрацию в квартире, где они не жили.
Суд назначил одному из тольяттинцев год и восемь месяцев лишения свободы в колонии особого режима, второй получил полтора года исправительных работ.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!