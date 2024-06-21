"Крылья Советов" откроют новый сезон матчем с "Зенитом"

Российская Премьер-лига представила календарь матчей туров сезона 2024/25. "Крылья Советов" начнут сезон домашним матчем с "Зенитом", который пройдет в период 19 - 22 июля.

Во втором туре самарский клуб примет "Ростов" (26 - 29 июля), а первый выездной матч "Крылья"

проведут в третьем туре и встретятся в нем со "Спартаком" (2 - 5 августа).

Завершат сезон самарцы 24 мая выездной игрой с воронежским "Факелом".