"Крылья Советов" откроют новый сезон матчем с "Зенитом"

Российская Премьер-лига представила календарь матчей туров сезона 2024/25. "Крылья Советов" начнут сезон домашним матчем с "Зенитом", который пройдет в период 19 - 22 июля.
Во втором туре самарский клуб примет "Ростов" (26 - 29 июля), а первый выездной матч "Крылья"
проведут в третьем туре и встретятся в нем со "Спартаком" (2 - 5 августа).
Завершат сезон самарцы 24 мая выездной игрой с воронежским "Факелом".
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!