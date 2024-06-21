16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдет турнир по пляжному волейболу среди студентов и молодежи Самарские спортсмены завоевали медали Игр БРИКС в гребле на байдарках и каноэ Яхтсменка из Тольятти Варвара Ширкунова взяла "серебро" на регате во Владивостоке "Крылья" сыграют с махачкалинским "Динамо" в первом туре Fonbet Кубка России "Крылья Советов" и "Акрон" сойдутся в дерби в РПЛ в ноябре и марте

Спорт

В Самарской области завершился фестиваль ГТО среди школьников

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 20 июня, в Отрадном, на стадионе "Нефтяник", прошел региональный этап фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций Самарской области.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Фестиваль комплекса ГТО среди школьников проводится в регионе ежегодно для популяризации комплекса ГТО в детской среде. Предварительный этап, который проходит в городах и районах области, охватывает несколько тысяч школьников от восьми до 18 лет. Региональный этап проходит в формате очного состязания между командами городов и районов.

В этом году в региональном этапе участвовали школьники в возрасте от 12 до 15 лет из 21 муниципалитета Самарской области — всего более 100 человек. Они соревновались в многоборье ГТО, которое включало бег на короткую и длинную дистанции, подтягивания и отжимания, наклоны, пресс, прыжки в длину, плавание на 50 м и другие виды программы.

По результатам соревнований в двух возрастных группах победителями стали Полина Егорова и Федор Костылев из Тольятти и София Соловьева и Гордей Исаев из Безенчукского района. В командном зачете первое место досталось сборной Безенчукского района, второе — у команды Кинель-Черкасского района, третье — у Отрадного.

По результатам соревнований сформируют сборную Самарской области для участия во всероссийском этапе фестиваля ГТО среди школьников, который пройдет в октябре в международном детском центре "Артек" в Республике Крым.

"Мероприятие состоялось в рамках региональной физкультурно-спортивной акции "Лето в стиле ГТО", которая проводится ежегодно при поддержке областного правительства. Проверить свои физические возможности могут все. В этом году, в Год семьи, мы активно приглашаем на тестирования комплекса ГТО не только школьников, но и их родителей, бабушек и дедушек", — отметил руководитель управления по реализации комплекса ГТО в Самарской области Сергей Мамонов.

Комплекс ГТО реализуется в России в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография". В Самарской области работают 88 центров тестирования ГТО. 629 тыс. жителей региона зарегистрированы в электронной системе комплекса ГТО. Более 170 тыс. человек уже стали обладателями знаков отличия ГТО: золотого, серебряного и бронзового.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Фото на сайте

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30