В Самарской области завершился фестиваль ГТО среди школьников

В четверг, 20 июня, в Отрадном, на стадионе "Нефтяник", прошел региональный этап фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций Самарской области.

Фестиваль комплекса ГТО среди школьников проводится в регионе ежегодно для популяризации комплекса ГТО в детской среде. Предварительный этап, который проходит в городах и районах области, охватывает несколько тысяч школьников от восьми до 18 лет. Региональный этап проходит в формате очного состязания между командами городов и районов.

В этом году в региональном этапе участвовали школьники в возрасте от 12 до 15 лет из 21 муниципалитета Самарской области — всего более 100 человек. Они соревновались в многоборье ГТО, которое включало бег на короткую и длинную дистанции, подтягивания и отжимания, наклоны, пресс, прыжки в длину, плавание на 50 м и другие виды программы.

По результатам соревнований в двух возрастных группах победителями стали Полина Егорова и Федор Костылев из Тольятти и София Соловьева и Гордей Исаев из Безенчукского района. В командном зачете первое место досталось сборной Безенчукского района, второе — у команды Кинель-Черкасского района, третье — у Отрадного.

По результатам соревнований сформируют сборную Самарской области для участия во всероссийском этапе фестиваля ГТО среди школьников, который пройдет в октябре в международном детском центре "Артек" в Республике Крым.

"Мероприятие состоялось в рамках региональной физкультурно-спортивной акции "Лето в стиле ГТО", которая проводится ежегодно при поддержке областного правительства. Проверить свои физические возможности могут все. В этом году, в Год семьи, мы активно приглашаем на тестирования комплекса ГТО не только школьников, но и их родителей, бабушек и дедушек", — отметил руководитель управления по реализации комплекса ГТО в Самарской области Сергей Мамонов.

Комплекс ГТО реализуется в России в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография". В Самарской области работают 88 центров тестирования ГТО. 629 тыс. жителей региона зарегистрированы в электронной системе комплекса ГТО. Более 170 тыс. человек уже стали обладателями знаков отличия ГТО: золотого, серебряного и бронзового.