Идею ввести налог для сервисов аренды самокатов в Самаре сочли противоречивой

Кикшеринговые компании озвучили свою позицию относительно планов мэрии Самары организовать сбор платы с сервисом аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ) — в частности, электросамокатов, за пользование городской инфраструктурой.

Налог за место на улице

Об инициативе в апреле 2024 г. сообщил глава департамента транспорта Сергей Маркин:

"В прошлом году в Самаре было зафиксировано 1,5 млн поездок. При этом кикшеринговые компании ничего не платят в бюджет за пользование городской инфраструктурой. Мы предложили правительству внести поправки в региональное законодательство, чтобы иметь возможность взимать плату", — рассказал Сергей Маркин.

Впоследствии дептранс озвучил Волга Ньюс подробности инициативы:

"По инициативе городской думы в правительство Самарской области направлено предложение о внесении изменений в постановление, где изложены порядок и условия размещения объектов на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Принятие этих поправок позволит рассмотреть вопрос о предоставлении операторам аренды СИМ участков для размещения самокатов на возмездной основе без оформления земельных правоотношений — по аналогии с размещением нестационарных торговых объектов", — рассказали Волга Ньюс в департаменте транспорта.

Совместно с департаментом городского хозяйства и экологии ведомство планирует подготовить список участков, где возможно размещение парковок СИМ. Также в работе предполагается задействовать другие структуры мэрии.

"Департамент управления имуществом и департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара предложено привлечь к проработке вопроса о заключении договоров на использование парковок СИМ, находящихся в государственной или муниципальной собственности", — добавили в департаменте транспорта.

Противоречия

Сейчас в Самаре работают два сервиса аренды электросамокатов — Whoosh и МТС Юрент. Волга Ньюс запросил у компаний комментарии относительно инициативы мэрии. Позиции оказались схожими, но готовность платить налог выразила лишь Whoosh:

Фото: Александра Ламзина

"Действующее законодательство не предусматривает отчислений в муниципальный бюджет за осуществление деятельности сервисов кикшеринга. Если будет принят муниципальный нормативно-правовой акт, который будет регулировать механизм и параметры платежей, сервисы кикшеринга, конечно, будут исполнять его. Мы находимся в режиме постоянного диалога с городской администрацией и совместно прорабатываем все правила работы в Самаре".

Представители МТС Юрент в свою очередь указали на противоречие инициативы с позицией Минтранса РФ:

"Мы находимся в постоянном диалоге с администрацией Самары, чтобы работа сервиса в городе оставалась удобной для пользователей и в то же время безопасной для всех участников дорожного движения. Однако мы на данный момент стараемся ориентироваться на позицию Министерства транспорта РФ, согласно которой на сегодняшний день законодательством России не предусмотрена обязанность операторов на получение разрешений на пользование земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, в целях организации необорудованных какими-либо сооружениями или конструкциями мест для стоянки СИМ. Следовательно, и сбор платы за использование площадок для размещения СИМ с операторов в пользу собственников этих площадок (и запрет пользования ими в случае невнесения этой платы) вступает, на наш взгляд, в противоречие с позицией федерального ведомства".

При этом представители сервиса отметили, что уже перечисляют средства в городской бюджет:

"Компанией "Юрент" было открыто обособленное подразделение в Самаре, налоговые отчисления с которого поступают непосредственно в бюджет".

Штрафуют сами

За счет введения платы и организации специализированных мест размещения электросамокатов, власти в том числе рассчитывают решить проблему беспорядочной парковки СИМ. Некоторые пользователи попросту бросают их где попало. Однако в кикшеринговых компаниях говорят, что работают над решением этой проблемы.

"По правилам сервиса Whoosh, после окончания поездки самокат следует оставлять только в точке виртуальной парковки, и делать это надо таким образом, чтобы он не мешал остальным участникам движения. Мы видим все самокаты в системе, в том числе если он припаркован с нарушением правил. Штраф 500 рублей. При повторении он выше — 1000 рублей, а при систематических нарушениях — блокировка аккаунта. После получения штрафа большинство пользователей начинают парковать самокат аккуратно. К тому же, мы постоянно напоминаем, что-то, как вы оставляете самокат после поездки, напрямую влияет на комфорт всех горожан. Эта работа ведется нами в ежедневном режиме", — рассказали представители Whoosh.

Фото: Александра Ламзина

МТС Юрент привлекает специальный персонал к выявлению нарушений:

"Перед стартом сезона МТС Юрент подписал протокол о намерениях с руководством Самары на 2024 год. Документ определяет порядок работы кикшерингов в городе и участки, на которых, согласно ПДД, не разрешена парковка любых СИМ. Выявлять нарушителей МТС Юрент помогают органы правопорядка, городские камеры, а также консультанты по безопасности. Штрафы составляют 500 рублей. С начала сезона выявлено 1,5 тысячи нарушений. Чаще всего МТС Юрент штрафует за неправильную парковку и ездку вдвоем. В рамках внутренней стратегии "Год безопасного самоката" компания увеличит число консультантов до 2,5 тысяч человек более чем в 30 городах присутствия. Штат может возрасти по мере роста спроса в течение сезона. В Самаре их количество также увеличено в 1,5 раза. Консультанты обучают пользователей, проводят "Школы безопасного вождения" и выявляют популярные нарушения, например, езду вдвоем".

Кстати, мэрия Самары решила инициировать поправки в региональный закон об административных правонарушениях. Они предусматривают введение штрафов за нарушение правил благоустройства в части регулирования движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Правила благоустройства предусматривают запрет на размещение СИМ, где оно может создать помехи для движения других транспортных средств и пешеходов (в том числе в арках зданий и сооружений, в местах расположения памятников, на территориях кладбищ, на газонах, на цветниках, в павильонах остановок общественного транспорта и на расстоянии 15 м от них).

"Мы подготовили все документы для внесения поправок в закон. Предполагается, что штрафовать нарушителей будут административные комиссии районов", — сообщили в дептрансе.