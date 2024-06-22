СМИ: Клуб "Арарат-Армения" не получал предложения от "Крыльев Советов" по Серобяну

Генеральный директор клуба "Арарат-Армения" Погос Галстян отреагировал на слухи о возможном переходе 20-летнего армянского полузащитника Артура Серобяна в самарские "Крылья Советов", пишет championat.com.

"Насколько я знаю, Артур Серобян сейчас находится в Ереване. Я не в курсе, не знаю об этом. Наш клуб не получал официального письма от "Крыльев Советов". Разговоры идут от многих клубов, но когда официально получим, тогда все об этом узнают", — сообщил Галстян.

Серобян является воспитанником академии "Арарат-Армения". К основной команде он присоединился в 2021 году. На счету хавбека 13 голов и две результативные передачи в 55 матчах.