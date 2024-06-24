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ЖКХ и благоустройство Общество

Субсидии регоператору стали "яблоком раздора" для депутатов

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На 47-м заседании Совета Самарской губернской думы депутат Денис Волков, генеральный директор группы компаний "ЭкоВоз", требовал провести проверку деятельности регионального оператора по обращению с ТКО и министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.

Фото: Антон Сенько

Волков настаивал на том, чтобы Счетная палата области проверила использование ООО "ЭкоСтройРесурс" средств, которые предоставлялись в качестве субсидий из регионального и федерального бюджетов. По устоявшейся российской практике эти деньги компания получала как возмещение выпадающих доходов от предоставления органами власти льгот по оплате коммунальной услуги для жителей частных домовладений.

Возможно, требование парламентария о проверках "ЭкоСтройРесурс" связано с тем, что ранее ООО "ЭкоРесурсПоволжье", которое входит в ГК "ЭкоВоз", претендовало на статус регионального оператора Самарской области.

Как отметила председатель Счетной палаты Ольга Крикова, их ведомство осуществляет контроль за законностью и эффективностью использования бюджетных средств, и такая проверка уже была проведена.

"Эти субсидии были компенсацией выпадающих доходов регионального оператора. Предмет проверки может быть только на обоснованность выдачи вот этих субсидий министерством ЖКХ", — отметила Ольга Крикова.

Председатель Счетной палаты также обратила внимание на то, что подобные проверки должны заранее вноситься в план работы ведомства, так как это дело не одного дня или месяца. В этом году провести аудит возможности нет, либо нужно отменять работу по проверке других государственных структур.

Такой ответ не удовлетворил Дениса Волкова. На что депутат Геннадий Говорков уточнил, что сейчас на Совете думы происходит лоббирование интересов бизнеса, а не конструктивная работа депутатского корпуса.

"Здесь просто бизнес бьется, мы же прекрасно понимаем кто откуда. Одна экологическая компания против другой экологической компании. Вы стояли у истоков этой программы, вы участвовали в работе, когда создавался у нас регоператор, вы работали вместе в паре. И теперь вы просто разошлись. Я бы хотел, чтобы у нас в Совете думы прекратились битвы бизнеса. Вы здесь бьетесь лично за себя, за свои личные интересы", — подчеркнул Геннадий Говорков.

В итоге депутаты проголосовали за проведение проверки министерства ЖКХ, в части выделения субсидий региональному оператору по обращению с ТКО. Большинство высказалось за плановую работу, которую Счетная палата сможет выполнить в 2025, не бросая остальные задачи по прихоти одного парламентария. Против этого решения проголосовал только Денис Волков.

В ответ на запрос редакции пресс-служба регионального оператора "ЭкоСтройРесурс" сообщила, что компания проходит рекордное для коммунальщиков количество проверок.

"Компания проходит рекордное для коммунальщиков количество проверок. Это правильно, ведь задача, поставленная руководством страны, состоит именно в том, чтобы сделать отрасль не только современной и экологически безопасной, но и прозрачной. Мы активно сотрудничаем со всеми надзорными органами. Но иногда за громкими требованиями политиков не стоит ничего, кроме популизма.

В отношении предоставляемых регоператору компенсаций выпадающих доходов, проводились проверки: Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой в 2020 году, Прокуратурой Самарской области в 2020 году, Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой в 2021 году, УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области в 2021 году, Прокуратурой Самарской области в 2022 году, Управлением Федерального казначейства по Самарской области в 2023 году. Нарушений по итогам данных проверок не найдено".

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