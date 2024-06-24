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НКР подтвердило рейтинг НОВИКОМа на уровне AA-.ru

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рейтинговое агентство НКР подтвердило рейтинг кредитоспособности НОВИКОМа на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом. Проведенная оценка бизнес-профиля организации отражает сильные рыночные позиции, высокую рентабельность и финансовую надежность дочернего банка Госкорпорации Ростех.

Фото: предоставлено Новикомбанком

НОВИКОМ занимает высокие позиции в банковской системе России, стабильно входит во вторую десятку крупнейших банков страны по размеру активов и капитала. За 12 месяцев, завершившихся 30 апреля 2024 г., активы банка увеличились более чем на 30%, а кредитный портфель — более чем на 16%.

В отчете агентства отмечается, что конкурентные позиции банка поддерживаются и сохранятся в среднесрочной перспективе за счет активной работы с предприятиями контура Ростеха, имеющими стратегическую важность для государства. Вместе с тем агентство отмечает планомерное увеличение диверсификации портфеля кредитов и гарантий, обусловленное расширением клиентской базы Банка.

Подтверждению высокой оценки надежности НОВИКОМа во многом способствовали адекватная достаточность капитала, высокая рентабельность и низкая склонность к риску, что обусловлено высоким качеством кредитного портфеля банка. Средняя оценка кредитного качества топ-30 риск-позиций, по мнению агентства, соответствует уровню А.

Рентабельность капитала банка по МСФО по итогам последних трёх лет стабильно превышала 20%, отмечают аналитики агентства. В прошлом году, а также в I квартале текущего года НОВИКОМ сохранял высокие значения чистой процентной маржи и рентабельности. НКР ожидает их поддержания на высоком уровне и по итогам 2024 года.

Оценка НОВИКОМа обусловлена также комфортной ликвидной позицией, низкими акционерными рисками и адекватным качеством управления. НКР считает систему управления и качество менеджмента банка соответствующими его масштабам и специфике бизнеса. Агентство также положительно оценивает стабильно высокие операционные результаты деятельности банка.

Акционерные риски банка агентство рассматривает как низкие, учитывая репутацию и стратегическую значимость для российской экономики акционера НОВИКОМа, Госкорпорации Ростех.

"Высокие кредитные рейтинги банка подтверждают верность стратегии, утвержденной нашим акционером. Мы гордимся тем, что оказываем поддержку российской промышленности на пути к технологическому лидерству нашей страны. Такие масштабные задачи вдохновляют нас на новые свершения и достижения", — заявила Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Гид потребителя

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