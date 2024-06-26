В Самаре пройдут экскурсии "От Фабрики-кухни до "Рашпиля"

В Самаре 27 июня и 4 июля, в 18:30, в рамках проекта "ЗИМфест. Наследие модернизма" пройдут бесплатные экскурсии по аудиогиду "От Фабрики-кухни до "Рашпиля" (16+).

Слушатели познакомятся с уникальным историко-культурным наследием района — 11 знаковых объектов в стиле авангарда и советского модернизма от ул. Ново-Садовой до ул. Осипенко на улицах Ново-Садовой, Осипенко и пр. Ленина.

Экскурсия "От Фабрики-кухни до "Рашпиля" создана на основе авторского аудиогида историка архитектуры и куратора "ЗИМфеста" Армена Арутюнова.

Экскурсия бесплатная, но количество мест ограничено, поэтому необходима регистрация. Регистрация на 27 июня по ссылке, регистрация на 4 июля по ссылке.

Сбор группы в 18:20 у центрального входа Фабрики-кухни (ул. Ново-Садовая, 149).