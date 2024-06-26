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Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор за сожжение людей заживо в ритуальном салоне

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд вынес приговор 55-летнему местному жителю, которого обвиняли в поджоге ритуального салона. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Напомним, ночью 18 ноября 2022 г. на ул. Авроры подожгли магазин ритуальных услуг. В пожаре погибла 31-летняя продавщица. Кроме того, тяжелые ожоги получил 61-летний сторож. Через 10 дней он умер в больнице. Помимо этого, пожар нанес значительный материальный ущерб собственникам магазина. После случившегося правоохранители объявили в розыск 54-летнего Георгия Цицерова и 32-летнего Аршака Енгибаряна. Позже их заочно арестовали.

Цицерова признали виновным в убийстве двух человек и умышленном уничтожении чужого имущества.
Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Соучастник преступления находится в розыске.

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