В Самаре вынесли приговор за сожжение людей заживо в ритуальном салоне

Самарский областной суд вынес приговор 55-летнему местному жителю, которого обвиняли в поджоге ритуального салона. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, ночью 18 ноября 2022 г. на ул. Авроры подожгли магазин ритуальных услуг. В пожаре погибла 31-летняя продавщица. Кроме того, тяжелые ожоги получил 61-летний сторож. Через 10 дней он умер в больнице. Помимо этого, пожар нанес значительный материальный ущерб собственникам магазина. После случившегося правоохранители объявили в розыск 54-летнего Георгия Цицерова и 32-летнего Аршака Енгибаряна. Позже их заочно арестовали.
Цицерова признали виновным в убийстве двух человек и умышленном уничтожении чужого имущества.
Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
Соучастник преступления находится в розыске.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!