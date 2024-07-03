В ФРТ объяснили, почему не выплачивают компенсации дольщикам "Новой Зари"

В ППК "Фонд развития территорий" (ФРТ) ответили почему не выплачивается компенсация части дольщиков жилого комплекса "Новая Заря", расположенного на ул. Советской Армии в Самаре. Причина - отсутствие необходимых документов и несоответствия в разрешительной документации.

Напомним, ЖК "Новая Заря" в 2000-х начинала строить СК "Металлоптторг". Компания обанкротилась, и в 2013 г. недострой через конкурс минстроя перешел к ООО "Прогресс-Н". Новый застройщик должен был удовлетворить права 251 обманутого дольщика.

"Прогресс-Н" обанкротился, а обязательства по удовлетворению прав всех дольщиков ЖК возложили на ППК "Фонд развития территорий". Решение касается и тех, кто ранее заключал договоры с ООО СК "Металлопторг". Таким образом, права всех включенных в реестр требований участников строительства должны быть удовлетворены фондом.

Однако ФРТ не спешит выплачивать компенсации всем дольщикам, которые ищут разные способы взыскать причитающиеся суммы. Десятки пострадавших граждан обратились в Промышленный районный суд Самары за добровольным возмещением за неполученное жилье. Пока решения выносятся в пользу дольщиков.

Другая часть граждан обращается в Арбитражный суд Самарской области о выдаче исполнительного листа на решение по удовлетворению их прав "Фондом развития территорий". По этим ходатайствам определение еще не вынесено.

За разъяснением по поводу выплат и обжалования решения суда, которым компанию обязали удовлетворить права всех пострадавших, Волга Ньюс обратился в ФРТ. В фонде ответили, что проанализировали представленные в материалы дела разрешения на строительство жилых домов и выявили отсутствие необходимых документов "для проверки информации, изложенной в позиции Минстроя Самарской области от 7 февраля 2024 года".

"Помимо этого, при сравнении данных из разрешения на строительство от 22 июля 2010 года и данных из заключения экспертизы Проектной документации от 30 сентября 2015 года были выявлены несоответствия. Для подтверждения изложенной в позиции Минстроя Самарской области информации необходимо провести анализ последовательности изменений в проектной документации по строительству в связи с выдачей разных разрешений на строительство", - пояснили в "Фонде развития территорий".

7 марта 2024 г. ФРТ обратился в региональный минстрой за предоставлением недостающих документов, но ответ до сих пор не поступил. "Таким образом, произвести расчет возмещения невозможно. Перечисленные обстоятельства являются основанием для обжалования судебного акта", - заключили в фонде.