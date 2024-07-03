Международный промышленный форум "Инженеры будущего-2024" завершился в Тульской области

2 июля состоялась торжественная церемония закрытия XII Международного промышленного форума "Инженеры будущего", партнером которого уже по традиции выступил банк НОВИКОМ. На торжественной церемонии закрытия дочерний банк Госкорпорации Ростех наградил изобретательницу из Воронежа в номинации "Инженерный авангард".

Ежегодно на церемонии закрытия "Инженеров будущего" проводится награждение победителей личного и корпоративного рейтингов, которые подсчитываются в течение работы всего форума. Как отметил первый вице-президент СоюзМаш, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, в этом году была жесткая конкуренция как между участниками, так и среди предприятий — соревновались 66 команд, сформированных из 304 организаций.

"Ведь на форуме именно профессиональные знания и навыки определяют место в рейтинге. Отмечу, что в первый год проведения форума на тульской земле команд было всего 50", — добавил парламентарий.

Как подчеркнул член Бюро Союза машиностроителей России, генеральный директор Трансмашхолдинга Кирилл Липа, здесь, на "Инженерах будущего", очень много кросс-индустриального пересечения.

"Есть возможность участвовать в лекциях и образовательных программах друг друга. Взаимообогащение в процессе общения и посещения лекций, на которых выступают преподаватели из разных отраслей, — это очень полезная штука", — считает глава ТМХ.

В течение семи дней форума участники не только узнавали новое по ключевым направлениям технологического суверенитета, но и пробовали свои силы в решении поставленных перед страной задач. Интерактивное обучение в рамках междисциплинарного блока позволило развить сквозные компетенции и умения, которые становятся особенно востребованными в условиях преодоления внешних вызовов и перехода к технологическому лидерству.

В практическом блоке по 20 группам обучения ребята соревновались в разработке медицинского изделия в форме игрового инвестиционного проекта, учились управлять и пилотировать различные машины и механизмы. Оттачивая командные навыки, участники форума собирали квадрокоптеры, летательные аппараты, роботов, модели подводных и грузовых судов, ракет-носителей с вращающим модулем, а также проводили их испытания.

НОВИКОМ поддерживает все инициативы СоюзМаш, включая образовательные и профориентационные проекты. Председатель Правления банка Елена Георгиева — куратор Воронежского регионального отделения Союза.

В 2022 году в рамках форума банк НОВИКОМ учредил специальную номинацию "Инженерный авангард", присуждаемую за "верность призванию и стремление к совершенству". Награда вручается участнику форума, который демонстрирует постоянное развитие, непрерывно обучаясь и побеждая на корпоративных чемпионатах. В этом году лауреатом номинации стала Анна Петрова, сотрудница ведущего радиоэлектронного предприятия России АО "Концерн Созвездие". Молодой специалист (в составе авторского коллектива) имеет восемь патентов на новаторскую разработку "Биодинамический светильник с дезинфекцией открытого и закрытого типа".