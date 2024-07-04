"Акрон" выпустил проект, посвященный выходу в Российскую Премьер-Лигу

Менее чем за три недели до старта чемпионата России футбольный клуб "Акрон" из Тольятти вспоминает трудный путь к главному футбольному соревнованию страны — Российской Премьер-Лиге. Клуб выбрал нестандартную форму прощания с историческим сезоном 2023/24 — это сорокаминутное видео, в котором поэтапно рассказывают о завоевании бронзовых медалей Первой лиги и итоговой победе в стыковых матчах.

Съемки проходили на протяжении всего сезона 2023/24. Команда проекта получила доступ в раздевалку, где разворачивались самые драматичные моменты: радость футболистов после победы в домашнем матче над "Динамо" (Махачкала), горечь поражений от "Шинника" (Ярославль) и "Арсенала" (Тула), из-за которых клуб упустил возможность выйти на второе место в таблице и получить прямую путевку в РПЛ. Кульминацией видеоролика стал момент триумфа после финального свистка 1 июня 2024 г. на стадионе "Кристалл" в Жигулевске.

Главными действующими лицами выступили учредитель ФК "Акрон" и генеральный директор ГК "AKRON HOLDING" Павел Морозов, генеральный директор клуба Алексей Власов, футболисты Сергей Волков, Константин Савичев, Максим Палиенко, а также болельщик Олег Шмелев.

"Мы хотели, чтобы момент, вошедший в историю клуба, навсегда остался не только в памяти болельщиков, но и в чем-то материальном, чтобы можно было заново пережить эмоции от выхода клуба в Российскую Премьер-Лигу. Мы понимаем, что конечная точка была поставлена в стыковых матчах, но команда, сотрудники офиса и тольяттинцы жили одной большой целью с начала сезона 2023/24. Верю, что болельщикам "Акрона", жителям Тольятти и Самарской области будет приятно спустя годы вспомнить эти знаменательные события", — директор по маркетингу и коммуникациям Евгений Попов.

Премьера — в 16:00. Видео опубликовано в официальном сообществе клуба ВКонтакте и доступно для свободного просмотра.