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Футбол Спорт

"Акрон" выпустил проект, посвященный выходу в Российскую Премьер-Лигу

ТОЛЬЯТТИ. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Менее чем за три недели до старта чемпионата России футбольный клуб "Акрон" из Тольятти вспоминает трудный путь к главному футбольному соревнованию страны — Российской Премьер-Лиге. Клуб выбрал нестандартную форму прощания с историческим сезоном 2023/24 — это сорокаминутное видео, в котором поэтапно рассказывают о завоевании бронзовых медалей Первой лиги и итоговой победе в стыковых матчах.

Фото: ФК "Акрон"

Съемки проходили на протяжении всего сезона 2023/24. Команда проекта получила доступ в раздевалку, где разворачивались самые драматичные моменты: радость футболистов после победы в домашнем матче над "Динамо" (Махачкала), горечь поражений от "Шинника" (Ярославль) и "Арсенала" (Тула), из-за которых клуб упустил возможность выйти на второе место в таблице и получить прямую путевку в РПЛ. Кульминацией видеоролика стал момент триумфа после финального свистка 1 июня 2024 г. на стадионе "Кристалл" в Жигулевске.

Главными действующими лицами выступили учредитель ФК "Акрон" и генеральный директор ГК "AKRON HOLDING" Павел Морозов, генеральный директор клуба Алексей Власов, футболисты Сергей Волков, Константин Савичев, Максим Палиенко, а также болельщик Олег Шмелев.

"Мы хотели, чтобы момент, вошедший в историю клуба, навсегда остался не только в памяти болельщиков, но и в чем-то материальном, чтобы можно было заново пережить эмоции от выхода клуба в Российскую Премьер-Лигу. Мы понимаем, что конечная точка была поставлена в стыковых матчах, но команда, сотрудники офиса и тольяттинцы жили одной большой целью с начала сезона 2023/24. Верю, что болельщикам "Акрона", жителям Тольятти и Самарской области будет приятно спустя годы вспомнить эти знаменательные события", — директор по маркетингу и коммуникациям Евгений Попов.

Премьера — в 16:00. Видео опубликовано в официальном сообществе клуба ВКонтакте и доступно для свободного просмотра.

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Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

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Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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