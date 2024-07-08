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Преступления Происшествия

Тольяттинца, хранившего дома порох, револьверы и патроны в память об отце, будут судить

ТОЛЬЯТТИ. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти утвердили обвинительное заключение по уголовному делу по факту совершения преступлений по статьям "Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ" и "Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автозаводского района.

В конце января в квартире по ул. Свердлова, 48 произошел пожар. Следователи, осмотрев место ЧП, нашли две металлические банки с сыпучим веществом. Эксперты установили, что это — бездымный порох общей массой 395,1 г, отнесенный к взрывчатым веществам метательного действия, используемый для снаряжения патронов охотничьих ружей.

Кроме того, в кладовой квартиры, оборудованной под мастерскую, были обнаружены 48 спортивно-револьверных патронов, которые предназначены для использования в револьверах, пистолетах, в спортивном нарезном огнестрельном и охотничьем оружии, а также два револьвера.

Полицейским обвиняемый рассказал, что оружие и боеприпасы остались от отца. Тот имел инженерное образование и увлекался изготовлением оружия. После смерти отца в 2022 году в полицию по поводу обнаруженных им в мастерской револьверов и патронов он не обратился, решил оставить их себе на память об отце. Хранил найденное без цели сбыта и использования в последующем.

"За совершение данных преступлений предусмотрена максимальная уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, и на срок от 6 до 8 лет. Согласно примечанию к ст. 222 и ст. 222.1 УК РФ, лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статьях, освобождается от уголовной ответственности", - отмечается в сообщении.

Уголовное дело для рассмотрения направлено в Автозаводский районный суд Тольятти.

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