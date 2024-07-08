"Акрон" с хоккейным счетом обыграл "Хан-Тенгри"

В понедельник, 8 июля, в турецком Бурдуре ФК "Акрон" провел второй товарищеский матч.
Напомним, утром тольяттинцы разгромили местный клуб "Антальяспор".
Второй контрольный матч прошел с алма-атинским ФК "Хан-Тенгри". Счет матча - 5:2 в пользу "Акрона".
Счет на 8 минуте открыл Болдырев. Спустя четыре минуты соперник сравнял счет. С ничьей команды удалились на перерыв.
Но уже на 47 минуте Палиенко вывел тольяттинский клуб вперед. Еще через две минуты Данилин закрепил результат - 3:1. На 61 минуте "Хан-Тенгри" сократил разрыв в счете.
Грибов оформил "дубль" - на 72 и 76 минутах. 5:2 - в пользу "Акрона".
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!