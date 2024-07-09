Жителя Самары осудили за сообщение о теракте на площади Куйбышева

Областной суд оставил в силе приговор жителю самарского поселка Управленческий. Мужчине не удалось отбиться от наказания за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
"Согласно материалам дела, 6 ноября 2023 года самарец позвонил в службу "112" со словами "ждите теракт" на предстоящем 7 ноября массовом мероприятии на площади им. Куйбышева в Самаре", — рассказали в суде.
Нарушителя задержали и привлекли к уголовной ответственности. Красноглинский районный суд назначил ему штраф в размере 300 тыс. рублей. Но защитник хулигана обжаловал приговор.
Коллегия по уголовным делам Самарского областного суда, рассмотрев апелляцию и материалы дела, согласилась с выводами суда первой инстанции. Приговор оставили без изменения.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!