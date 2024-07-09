Жителя Самары осудили за сообщение о теракте на площади Куйбышева

Областной суд оставил в силе приговор жителю самарского поселка Управленческий. Мужчине не удалось отбиться от наказания за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

"Согласно материалам дела, 6 ноября 2023 года самарец позвонил в службу "112" со словами "ждите теракт" на предстоящем 7 ноября массовом мероприятии на площади им. Куйбышева в Самаре", — рассказали в суде.

Нарушителя задержали и привлекли к уголовной ответственности. Красноглинский районный суд назначил ему штраф в размере 300 тыс. рублей. Но защитник хулигана обжаловал приговор.

Коллегия по уголовным делам Самарского областного суда, рассмотрев апелляцию и материалы дела, согласилась с выводами суда первой инстанции. Приговор оставили без изменения.