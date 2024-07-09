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Девелопмент Строительство и недвижимость

"Омега" скорректирует планировку застройки квартала на ул. Губанова

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары прокомментировала Волга Ньюс отмену разрешения ООО "Специализированный застройщик "ОМЕГА" на подготовку проекта планировки территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной и проспекта Кирова.

"К застройщику нет замечаний. Компания будет корректировать уже существующий проект планировки, а не делать новый. Поэтому разрешение признали утратившим силу", — рассказали Волга Ньюс в мэрии.

В 2021 г. "Омега" выкупила участок ООО "СДЦ Строй" на ул. Губанова, 17 за 326 млн рублей. В том же году проект межевания территории, в том числе и выкупленной, прошел публичные слушания. Местные жители не поддержали документ: они высказались против застройки 24-этажными домами на месте бывшего санатория и "за" строительство детского сада. Кроме того, было предложено вернуть земли в рекреационную зону.

Также суд обязал администрацию Самары изъять участки под строительство школ и детсадов. Речь идет, в частности, и о территории в районе ул. Губанова.

По всей видимости, из-за этого и нужно менять проект планировки. Некоторые подробности планируемой застройки озвучил "Дом.РФ". Сообщалось, что компания возведет на ул. Губанова ЖК "Аура". Разрешение застройщику выдали на строительство секций переменной этажности 13, 21, 24 и 27 этажей. Комплекс рассчитан на 810 квартир и 553 машиноместа.

Реализация проекта планируется до третьего квартала 2027 года. Стоимость оценили в 4,37 млрд рублей. 

По информации мэрии, в границах улиц Ново-Садовой, Губанова и Солнечной также планируется построить новое образовательное учреждение и реконструировать существующий детский сад.

По информации ИАС Seldon.Basis, ООО "Специализированный застройщик "ОМЕГА" владеет Анатолий Давидюк. У него и члены его семьи есть несколько десятков строительных организаций, которые входят в ГК "Новый Дон". Среди объектов — ЖК "Фаворит" на месте ипподрома, ЖК "Сокол" на Революционной, ЖК "Рекорд" на Физкультурной, ЖК "Приволжский" на улице Георгия Димитрова. Сейчас девелопер также застраивает площадку около парка 60-летия Советской власти и территорию ГПЗ-4. На последней, кстати, планируется возведение небоскребов. Также девелопер займется комплексным развитием территории у парка Металлургов.

Гид потребителя

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Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

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