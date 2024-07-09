"Омега" скорректирует планировку застройки квартала на ул. Губанова

Мэрия Самары прокомментировала Волга Ньюс отмену разрешения ООО "Специализированный застройщик "ОМЕГА" на подготовку проекта планировки территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной и проспекта Кирова.

"К застройщику нет замечаний. Компания будет корректировать уже существующий проект планировки, а не делать новый. Поэтому разрешение признали утратившим силу", — рассказали Волга Ньюс в мэрии.

В 2021 г. "Омега" выкупила участок ООО "СДЦ Строй" на ул. Губанова, 17 за 326 млн рублей. В том же году проект межевания территории, в том числе и выкупленной, прошел публичные слушания. Местные жители не поддержали документ: они высказались против застройки 24-этажными домами на месте бывшего санатория и "за" строительство детского сада. Кроме того, было предложено вернуть земли в рекреационную зону.

Также суд обязал администрацию Самары изъять участки под строительство школ и детсадов. Речь идет, в частности, и о территории в районе ул. Губанова.

По всей видимости, из-за этого и нужно менять проект планировки. Некоторые подробности планируемой застройки озвучил "Дом.РФ". Сообщалось, что компания возведет на ул. Губанова ЖК "Аура". Разрешение застройщику выдали на строительство секций переменной этажности 13, 21, 24 и 27 этажей. Комплекс рассчитан на 810 квартир и 553 машиноместа.

Реализация проекта планируется до третьего квартала 2027 года. Стоимость оценили в 4,37 млрд рублей.

По информации мэрии, в границах улиц Ново-Садовой, Губанова и Солнечной также планируется построить новое образовательное учреждение и реконструировать существующий детский сад.