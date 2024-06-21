Мэрия отозвала разрешение на планировку застройки квартала на Губанова

У ООО "Специализированный застройщик "ОМЕГА" больше нет разрешения на подготовку проекта планировки территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной и проспекта Кирова в Самаре. Департамент градостроительства признал документ утратившим силу.

В 2021 г. "Омега" выкупило участок ООО "СДЦ Строй" на ул. Губанова, 17 за 326 млн рублей. В том же году проект межевания территории, в том числе и выкупленной, прошел публичные слушания. Местные жители не поддержали документ: они высказались против застройки 24-этажными домами на месте бывшего санатория и "за" строительство детского сада. Кроме того, было предложено вернуть земли в рекреационную зону.

Также суд обязал администрацию Самары изъять участки под строительство школ и детсадов. Речь идет, в частности, и о территории в районе ул. Губанова.

И всё же в сентябре 2023 года "Омеге" выдали новое разрешение на планировку территории. Некоторые подробности планируемой застройки озвучил "Дом.РФ". Сообщалось, что компания возведет на ул. Губанова ЖК "Аура". Разрешение застройщику выдали на строительство секций переменной этажности 13, 21, 24 и 27 этажей. Комплекс рассчитан на 810 квартир и 553 машиноместа.

Реализация проекта планируется до третьего квартала 2027 года. Планируемая стоимость — 4,37 млрд рублей.

Почему у компании отозвали разрешение на планировку квартала, в постановлении депстроя не уточняется. На сайте ГК "Новый Дон", анонс строительства ЖК "Аура" всё еще стоит.