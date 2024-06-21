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Строительство Строительство и недвижимость

Мэрия отозвала разрешение на планировку застройки квартала на Губанова

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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У ООО "Специализированный застройщик "ОМЕГА" больше нет разрешения на подготовку проекта планировки территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной и проспекта Кирова в Самаре. Департамент градостроительства признал документ утратившим силу.

В 2021 г. "Омега" выкупило участок ООО "СДЦ Строй" на ул. Губанова, 17 за 326 млн рублей. В том же году проект межевания территории, в том числе и выкупленной, прошел публичные слушания. Местные жители не поддержали документ: они высказались против застройки 24-этажными домами на месте бывшего санатория и "за" строительство детского сада. Кроме того, было предложено вернуть земли в рекреационную зону.

Также суд обязал администрацию Самары изъять участки под строительство школ и детсадов. Речь идет, в частности, и о территории в районе ул. Губанова.

И всё же в сентябре 2023 года "Омеге" выдали новое разрешение на планировку территории. Некоторые подробности планируемой застройки озвучил "Дом.РФ". Сообщалось, что компания возведет на ул. Губанова ЖК "Аура". Разрешение застройщику выдали на строительство секций переменной этажности 13, 21, 24 и 27 этажей. Комплекс рассчитан на 810 квартир и 553 машиноместа.
Реализация проекта планируется до третьего квартала 2027 года. Планируемая стоимость — 4,37 млрд рублей. 

Почему у компании отозвали разрешение на планировку квартала, в постановлении депстроя не уточняется. На сайте ГК "Новый Дон", анонс строительства ЖК "Аура" всё еще стоит.

По информации ИАС Seldon.Basis, ООО "Специализированный застройщик "ОМЕГА" владеет Анатолий Давидюк. У него и члены его семьи есть несколько десятков строительных организаций, которые входят в ГК "Новый Дон". Среди объектов — ЖК "Фаворит" на месте ипподрома, ЖК "Сокол" на Революционной, ЖК "Рекорд" на Физкультурной, ЖК "Приволжский" на улице Георгия Димитрова. Сейчас девелопер также застраивает площадку около парка 60-летия Советской власти и территорию ГПЗ-4. На последней, кстати, планируется возведение небоскребов. Также девелопер займется комплексном развитием территории у парка Металлургов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 09 апреля 2024 12:24 Компания Давидюка построит на ул. Губанова ЖК "Аура" в 27 этажей

Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

Hillary Ouatro 22 декабря 2022 12:20 Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

Значит слушания это фикция

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Кристина Салихова 08 июля 2022 08:06 В "Кошелев-Парке" в 2021 году появится центральная площадь с водопадом и экстрим-парком

А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

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