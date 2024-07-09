В Самаре презентовали проект восстановления усадьбы Орловых-Давыдовых

Во вторник, 9 июля, в гостинице "Холидей Холл" прошла презентация инвестпроекта по восстановлению объекта культурно-исторического наследия усадьбы графов Орловых-Давыдовых (с. Усолье, Шигонский район) членам правительства Самарской области.

Место с большим потенциалом

Концепт-план масштабного проекта представили федеральные эксперты: один из основателей Коломенского кластера, президент АНО Деловой клуб "Наследие и экономика", директор проектов АНО "Коломенский посад" Дмитрий Ойнас, архитектор концептов исторических территорий, управляющий партнер архитектурного бюро APRELarchitects Михаил Разумовский, мастер-проектировщик в области исследования и реализация проектов наследия Юлия Куварзина (АНО Деловой клуб "Наследие и экономика"), а также инициатор и инвестор проекта, генеральный директор ООО "АРТ-РАЗВИТИЕ СМ" Инна Назарова.

Напомним, ранее стало известно, что реализация проекта "Усадьба Усолье" планируется в формате организации образовательно-воспитательного пансиона и туристическо-культурного кластера "Усадьба Усолье".

Идея восстановления объекта возникла у Инны Назаровой, когда три года назад она впервые оказалась в Усолье и увидела усадьбу графов Орловых-Давыдовых.

"Туристический потенциал у территории огромный. Здесь красивая природа, благоприятная экологическая обстановка, наличие уникального культурно-исторического объекта и памятники природы, огромная гладь реки Волги. Конечно, захотелось восстановить усадьбу, — рассказывает она. — Здесь есть явный диссонанс между уникальным туристско-рекреационным потенциалом района и невысоким уровнем развития туристической инфраструктуры и сервиса. В целом, в Шигонском районе траты туристов с 2022 года повысились на 81%, а это 17,2 млрд рублей. Однако туристических предложений не хватает".

Авторы проекта выразили надежду, что, совместно с правительством Самарской области и местными предпринимателями, удастся исправить ситуацию и создать новые сервисы и продукты на основе наследия места.

Этапы восстановления

Создатели концепт-плана условно делят реализацию проекта на три этапа. Первый по планам стартует в 2025 году и займет пять лет, на два последующих потратят по три года. Завершить полностью восстановление объекта планируют к 2037 году.

"Каждый этап будет фундаментом для последующего этапа. То есть, не нужно будет каждый раз просить или ждать от кого-то финансовой помощи. Да и вряд ли удастся получить такую сумму на восстановление комплекса. Но мы будем двигаться малыми шагами. Сначала попробуем сделать глэмпинг "Звериный бугор", запустить малые производства, развивать их", — продолжает Инна Назарова.

Планируется, что глэмпинг "Звериный бугор" расположится в 500 м по прямой от с. Усолье на реке Елшанка. Исторически на Савроматском кургане находился зверинец для излечения диких животных, организованный при графе В.П. Орлове-Давыдове. Здесь предполагается размещение до 15 коттеджей семейного и дружеского формата проживания, ветряная мельница с музейной экспозицией и функцией генерации энергии, рекреационная зона с пляжем, садом и огородом.

Также будет организован туристическо-сервисный центр и штаб проекта в бывшем "Доме садовника", который расположен в селе Усолье и сейчас требует восстановления. Опираясь на уникальный исторический контекст, на части площадей планируется создание исторической экспозиции "Садовник Помре", рассказывающей об истории усольских садов, традиций и технологий. В качестве развития темы экспозиции при Доме планируется воссоздать плодовый сад с огородом.

Сезонные образовательные сервисы будут запущены на территории усадебного парка, а южное каре комплекса ждет реставрация.

В целом проект направлен на актуализацию культурно-исторического наследия объекта путем восстановления усадьбы, создания работающих сервисов и культурно-образовательных продуктов, запуск исторических производств во всем комплексе зданий усадьбы.

Цена вопроса

Вопрос стоимости восстановления масштабного объекта (ансамбль усадьбы является объектом культурного наследия регионального значения и включает в себя 30 объектов гражданской архитектуры XIX в. общей площадью более 16 500 м²; территория усадьбы — около 28 га) пока находится в стадии проработки. Однако, по словам инициатора проекта, речь идет о нескольких миллиардах.

"Я думаю, на восстановление комплекса в рамках первого этапа потребуется несколько миллиардов. Более точно, возможно, ответят мои коллеги. Но конкретные цифры будут известны позже", — уточнила Инна Назарова.

Впрочем, другие спикеры убеждены, что можно обойтись гораздо меньшими вложениями. Так, на одном из слайдов прописана расплывчатая сумма: "Более 880 млн рублей".

"Мы рассчитываем на среднегодовой поток к концу 2037 года свыше 140 тыс. человек в год, — озвучил планы Дмитрий Ойнас. — Объем инвестиций, предварительно, 880 млн рублей. Это, естественно, средства аккумулированные. Понятно, что мы планируем привлекать разные источники финансирования, начиная от личных средств инициаторов, заканчивая участием в различных федеральных, региональных программах, субсидиарных и грантовых. Совокупно в этот проект мы планируем вовлечь порядка 60 объектов".

Однако, по мнению региональных чиновников сумма выглядит заниженной.

"Есть ли на данный момент расширенная экономическая модель проекта? Возникают очень большие сомнения по объему инвестиций за 12 лет. По тому, что мы увидели и какие объемы работ предусмотрены, есть ощущение, что где-то пропущен "ноль", — выразил мнение врио министра туризма Артур Абдрашитов.

Дмитрий Ойнас пояснил, что пока речь идет о предварительных расчетах, основанных на опыте реализации иных объектов.

"Это минимальная сумма, которая точно будет потрачена. А насколько больше потребуется средств, мы сказать пока не готовы", — заключил он.

Прогнозы чиновников

Планы по восстановлению памятника регионального значения обсуждаются не первый год. Однако до настоящего времени дальше разговоров дело не шло. Одна из возможных причин — запредельная стоимость восстановления ансамбля.

Так, по словам главы села Усолье Ивана Пономарева, в 2009 году предпринималась очередная попытка реставрации, но так и не состоялась.

"По всей видимости, для этого были объективные причины. Вообще, такие инициативы возникают с периодическим постоянством. Надеюсь, нынешний проект будет реализован. Мы вновь обрели надежду на то, что в усадьбу вдохнут новую жизнь, привлекут большое количество туристов, и мы сможем им обеспечить комфортные условия приема, — выразил пожелание Иван Пономарев. — Сегодня усадьба находится в руинированном состоянии, но, несмотря на это, большое количество людей приезжает, чтобы ознакомиться и посмотреть на частично сохранившийся объект. Это богатое культурное и историческое наследие".

Глава села добавил, что местные жители готовы в любой момент подключиться к участию в масштабном проекте: "Часть населения хоть сейчас готова принять участие в данной концепции. На территории Усолья очень много ремесленников, фермеров, готовых предложить широкий спектр продукции".

По словам врио министра культуры Ирины Калягиной, усадьба графов Орловых-Давыдовых представляет интерес с точки зрения парковой, усадебной культуры, имеет историческую ценность.

"Безусловно, вопрос восстановления обсуждался неоднократно на протяжении многих лет. Изначально концепция выстраивалась под создание большого музейного комплекса с восстановлением усадьбы, — напомнила врио министра культуры Ирина Калягина. — К сожалению, сегодня многие предметы усадьбы распределены между разными музеями в нашем регионе. Что-то хранится в Художественном музее, какая-то часть — в музее Алабина, какая-то — в Сызранском краеведческом музее. Конечно, была большая мечта воссоздать усадьбу, хотя бы в частичном виде. Но стоимость этого проекта достаточно высока. Государство, разумеется, не потянет это только за счет собственных ресурсов".

По мнению Ирины Калягиной, идея привлечь инвесторов, готовых вложиться и согласных на условия государственно-частного партнерства, выглядит привлекательной, однако пока таковых нет.

"Сегодня мы познакомились с презентацией и увидели, что есть очень активные творческие люди, настроенные оптимистически, мечтающие изменить ситуацию и создать уникальный проект, позволяющий сохранить историческую ценность усадьбы, развивать туристическую привлекательность, зарабатывать за счет создания уникальных продуктов. Например, сегодня было предложено создать закрытый пансион для обучения. Думаю, тема интересно. Хотелось бы, чтобы идея была реализована. Желаю огромных успехов инициативной творческой группе", — заключила она.

Варианты государственно-частного партнерства

Врио министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов считает, что о проекте воссоздания говорить пока преждевременно.

"Надо понимать, что сегодня мы познакомились с концепцией. До проекта предстоит долгий путь. Тем не менее, нам была описана идея по использованию известнейшего в регионе и далеко за его пределами объекта, — прокомментировал чиновник. — Наша задача сегодня — сформировать план по использованию этого места, чтобы создать комфортные условия для жителей и гостей. Отрадно, что сегодня была представлена концепция, которая затрагивает две разные, но близкие функции, — образовательную и туристическую. Уверен, что они будут дополнять друг друга".

Артур Абдрашитов добавил, что совместно с инициаторами проекта во время презентации были определены механизмы, которые правительство региона может предложить в рамках реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и госпрограммы развития туристско-рекреационного кластера.

"При этом, с точки зрения 12-летней реализации проекта, они (механизмы, — прим. ред.) достаточно быстрые, и ими можно воспользоваться уже на первом этапе. Это создание модульного некапитального объекта размещения, грантовая поддержка для создания пляжных территорий, грантовая поддержка по приобретению оборудования, которая может быть предоставлена туристам, в том числе, с учетом располагающейся рядом акватории. Но для участия во всех этих проектах сегодня важно решить очень главный, первостепенный вопрос — с земельным участком. Сегодня мы вместе с муниципальным образованием обсуждаем механизмы по передаче тех или иных земельных участков, которые считаем на первом этапе наиболее перспективными для инвестора. Надеюсь, инвестор будет распоряжаться ими на правах долгосрочной аренды, потому что проект, действительно, достаточно объемный. Сегодня мы четко определили, что туристический блок будет, наверное, первым и опережающим. Но нельзя забывать и о второй составляющей, образовательной. Она, кстати, будет привлекать большое количество аудитории, возможно, и из других регионов. В этот объект смогут приезжать жители как Приволжского федерального округа, так и более отдаленных регионов нашей страны", — заключил врио министра туризма.