В Тольятти пострадала пассажирка автобуса, врезавшегося в столб

В среду, 10 июля, в 16:55 в Тольятти водитель пассажирского автобуса на ул. Родины допустил наезд на бордюрный камень и затем въехал в световую опору.

В результате ДТП пострадала 47-летняя женщина, сообщает региональная Госавтоинспекция.



