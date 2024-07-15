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Мэр Самары забраковала проект высотной застройки площадки хлебозавода № 4

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Самары отказала ООО "Специализированный застройщик "25-й Квартал" в согласовании высотной застройки участка на улице Банной в поселке Мехзавод. Постановление подписала глава города Елена Лапушкина.

Фото: Юлия Шехмаметьева

Участок, о котором идет речь, — территория самарского хлебозавода  № 4. Он был построен в 1954 году и обеспечивал хлебом Красноглинский район. После перестройки предприятие стало муниципальным — оно находилось в собственности администрации Самары. В 2000-х годах городские власти преобразовали его в ОАО и пытались продать, но в итоге хлебозавод обанкротился. В 2012 году производство выкупил бизнесмен Виталий Дынников из Ульяновской области и учредил ООО "Самарский хлебозавод № 4". Спустя два года и эта компания была признана банкротом по инициативе владельца, а предприятие закрылось.

Новым собственником площадки стало ООО "Специализированный застройщик "25-й Квартал". Компания просила согласовать высотную застройку участка. Однако на общественных обсуждениях горожане выступили против этого.

Во время заседания комиссии по застройке и землепользованию при главе города 4 июля стало известно, что изначально компания планировала построить на участке дома высотой до восьми этажей. Впоследствии было решено повысить этажность и сделать застройку менее плотной. Это "25-й квартал" и пытался согласовать. При этом предложил отвести 15% квартир под нужды муниципалитета (для сирот, переселенцев из аварийного жилья и т. д.). 

Однако члены комиссии не согласовали предложение. Компании было предложено строить по правилам зоны Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами). По всей видимости, ей придется вернуться к изначальному плану застройки — до восьми этажей. Вот как он выглядит. 

Глава города поддержала мнение жителей, решение комиссии и отказала в удовлетворении заявки компании.

"Причина заключается в том, что Генеральным планом Самары указанная территория предусмотрена под среднеэтажное жилищное строительство. Кроме того, отсутствует возможность размещения социальных объектов для планируемого жилого комплекса", — указано в постановлении мэра.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, учредителем "25-го квартала" является Андрей Командровский. Как пишут СМИ, его отец Александр Командровский практически всю свою жизнь проработал на самарском предприятии "Мостотряд №21" Треста "Мостострой №3" (г. Саратов), пройдя путь от мастера до начальника. В 2000-х предприятие находилось под контролем ГК "СОК". У Андрея Командровского есть еще несколько строительных фирм - ООО "СЗ "Победа" и ООО "Капитал Групп". Последнее управляет компанией "Проперт бюро", которая оказалась в эпицентре скандала, связанного с продажей дома на территории санатория им. Чкалова. 

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