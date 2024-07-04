Появились эскизы застройки территории самарского хлебозавода № 4

Стало известно, как может преобразиться территория самарского хлебозавода № 4. Там планируют построить жилые дома. Эскизы представили на заседании комиссии по застройке и землепользованию при главе города.

Хлебозавод № 4 построили в 1954 году. Он обеспечивал хлебом Красноглинский район. После перестройки предприятие стало муниципальным — оно находилось в собственности администрации Самары. В 2000-х годах городские власти преобразовали его в ОАО и пытались продать, но в итоге хлебозавод обанкротился. В 2012 году производство выкупил бизнесмен Виталий Дынников из Ульяновской области и учредил ООО "Самарский хлебозавод № 4". Но спустя два года и эта компания была по инициативе владельца признана банкротом, а предприятие закрылось.

Площадка находится на улице Банной в поселке Мехзавод. Ее собственником сейчас является ООО "Специализированный застройщик "25-й квартал". Компания просила согласовать высотную застройку участка. Однако на общественных обсуждениях горожане выступили против этого.

Во время заседания комиссии по застройке и землепользованию при главе города, которое состоялось 4 июля, стало известно, что изначально компания планировала построить на участке дома высотой до 8 этажей. Но впоследствии было решено повысить этажность и сделать застройку менее плотной. Это "25-й квартал" и пытался согласовать. При этом предложил отвести 15% квартир под нужды муниципалитета (для сирот, переселенцев из аварийного жилья и т.д.).

Однако члены комиссии отказали в предоставлении разрешения. Компании предложили строить по правилам той зоны, в которой сейчас находится участок, — Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами). По всей видимости, ей придется вернуться к изначальному плану застройки — до 8 этажей. Вот как он выглядит.