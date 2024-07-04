16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Появились эскизы застройки территории самарского хлебозавода № 4 В Самаре снесут самовольный пристрой к зданию департамента экономразвития В Самаре планируют реконструировать очистные сооружения в поселке Береза В ФРТ объяснили, почему не выплачивают компенсации дольщикам "Новой Зари" На месте самарского хлебозавода № 2 построят дома высотой 3-8 этажей

Строительство Строительство и недвижимость

Появились эскизы застройки территории самарского хлебозавода № 4

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 99
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Стало известно, как может преобразиться территория самарского хлебозавода № 4. Там планируют построить жилые дома. Эскизы представили на заседании комиссии по застройке и землепользованию при главе города.

Фото: предоставлено автором

Хлебозавод № 4 построили в 1954 году. Он обеспечивал хлебом Красноглинский район. После перестройки предприятие стало муниципальным — оно находилось в собственности администрации Самары. В 2000-х годах городские власти преобразовали его в ОАО и пытались продать, но в итоге хлебозавод обанкротился. В 2012 году производство выкупил бизнесмен Виталий Дынников из Ульяновской области и учредил ООО "Самарский хлебозавод № 4". Но спустя два года и эта компания была по инициативе владельца признана банкротом, а предприятие закрылось.

Площадка находится на улице Банной в поселке Мехзавод. Ее собственником сейчас является ООО "Специализированный застройщик "25-й квартал". Компания просила согласовать высотную застройку участка. Однако на общественных обсуждениях горожане выступили против этого.

Во время заседания комиссии по застройке и землепользованию при главе города, которое состоялось 4 июля, стало известно, что изначально компания планировала построить на участке дома высотой до 8 этажей. Но впоследствии было решено повысить этажность и сделать застройку менее плотной. Это "25-й квартал" и пытался согласовать. При этом предложил отвести 15% квартир под нужды муниципалитета (для сирот, переселенцев из аварийного жилья и т.д.). 

Однако члены комиссии отказали в предоставлении разрешения. Компании предложили строить по правилам той зоны, в которой сейчас находится участок, — Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами). По всей видимости, ей придется вернуться к изначальному плану застройки — до 8 этажей. Вот как он выглядит. 

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, учредителем "25-го квартала" является Андрей Командровский. Как пишут СМИ, его отец Александр Командровский практически всю свою жизнь проработал на самарском предприятии "Мостотряд № 21" Треста "Мостострой № 3" (г. Саратов), пройдя путь от мастера до начальника. В 2000-х предприятие находилось под контролем ГК "СОК". У Андрея Командровского есть еще несколько строительных фирм — ООО "СЗ "Победа" и ООО "Капитал Групп". Последнее управляет компанией "Проперт бюро", которая оказалась в эпицентре скандала, связанного с продажей дома на территории санатория им. Чкалова. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 09 апреля 2024 12:24 Компания Давидюка построит на ул. Губанова ЖК "Аура" в 27 этажей

Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

Hillary Ouatro 22 декабря 2022 12:20 Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

Значит слушания это фикция

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Кристина Салихова 08 июля 2022 08:06 В "Кошелев-Парке" в 2021 году появится центральная площадь с водопадом и экстрим-парком

А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4