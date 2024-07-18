НОВИКОМ и Свердловская область расширяют сотрудничество

Свердловская область — один из наиболее перспективных субъектов Российской Федерации, место сосредоточения крупных промышленных предприятий. В этом году область отмечает свое 90-летие. В целях наращивания сотрудничества с регионом банк НОВИКОМ встретился с представителями его органов власти и руководителями ведущих уральских предприятий на выставке ИННОПРОМ-2024.

Переговоры с министром экономики и территориального развития Свердловской области Русланом Садыковым провел заместитель Председателя Правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов. Стороны обсудили дальнейшее развитие деятельности финансовой организации в области. В ознаменование эффективного сотрудничества министр вручил топ-менеджеру банка памятную монету, выпущенную в честь юбилея Свердловской области.

Делегация НОВИКОМа также встретилась с представителями министерства финансов, руководством торгово-промышленной палаты и крупнейших предприятий региона. На встречах стороны обсуждали результаты текущего сотрудничества и планы на будущее.

Дочерний банк Ростеха и Свердловскую область связывает многолетнее крепкое партнерство. Между НОВИКОМом и Минфином региона заключено генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах. В марте 2024 года банк подписал соглашение о сотрудничестве с Правительством Свердловской области.

В области расположены два дополнительных офиса НОВИКОМа — в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Это позволяет оперативно обслуживать промышленные предприятия контура Ростеха и их сотрудников, зарплатных клиентов банка, которым НОВИКОМ предлагает накопительные и кредитные продукты по выгодным условиям. Как показало исследование банка, ставки по кредитам в НОВИКОМе для зарплатных клиентов примерно на 2 п.п. ниже средних по рынку.

Среди корпоративных клиентов банка в регионе — восемь крупнейших предприятий Свердловской области. Более 80% их сотрудников получают зарплату на карту НОВИКОМа. Помимо этого, компании являются участниками мотивационной программы "Развитие", которая разработана банком совместно с Госкорпорацией Ростех и направлена на поддержку кадрового состава высокотехнологичной промышленности. "Развитие" интегрируется в систему материальной мотивации предприятия и предоставляет работодателю дополнительный, не имеющий аналогов, инструмент повышения лояльности сотрудников и отличившихся специалистов. В начале 2024 года Новикомбанк расширил условия программы на работников инженерных специальностей и наставников, передающих опыт, знания и навыки на рабочем месте — от них во многом зависит достижение технологического суверенитета страны.

Банк также активно наращивает сотрудничество с малым и средним бизнесом области. Этому способствует соглашение, подписанное между банком и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, а также членство в Уральской торгово-промышленной палате.

А в 2023 году банк выступил организатором и ключевым инвестором выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) Уральского оптико-механического завода им. Э.С. Яламова. Сделка стала первым проектом финансирования компаний Госкорпорации Ростех в форме ЦФА.

"Урал исторически является локомотивом российской промышленности и местом сосредоточения крупнейших машиностроительных предприятий. Для нас очень важно наращивать сотрудничество с высокотехнологичными производствами, предлагать им свою экспертизу по обеспечению доступного финансирования и тем самым вносить вклад в развитие отечественной промышленности в целом", — сказал заместитель Председателя Правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов.