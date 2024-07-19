"Я увидела, что Россия — очень развитая страна": что говорили иностранные гости о Выставке "Россия"

С момента открытия на площадках Международной выставки-форума "Россия" побывали более 120 иностранных делегаций из разных уголков мира — СНГ, Азии, Арабского мира, Южной Америки и Европы. Среди них — более двух тысяч участников Всемирного фестиваля молодежи, участники проекта "Послы дружбы народов", Международного фестиваля театральных школ стран БРИКС+ и других интернациональных мероприятий.
Посещали выставку и иностранные журналисты, среди них — Такер Карлсон, который прилетал в Россию, чтобы взять интервью у президента Владимира Путина. Представители зарубежной прессы нередко после увиденного говорили, что о России надо рассказывать больше — ведь увиденное на выставке кардинально отличалось от "картинки", нарисованной западными СМИ.
"Один гость из Италии сказал мне, что это настоящее преступление — так мало рассказывать миру о нас", — рассказывала генеральный директор Выставки "Россия" Наталья Виртуозова.
Самыми популярными экскурсионными маршрутами для иностранных гостей были те, которые проходили через Павильон № 75 "Регионы России" — гостям было интересно узнать, чем живет наша страна, какие у каждого региона особенности, чем отличаются культурные традиции и обычаи разных народов России.
"Я очень поражена и удивлена и самой Россией, и ее размерами, потому что это самая большая страна в мире. И еще меня поразило то, что так много национальностей проживает на территории России и каждая национальность имеет свои традиции, свои языки, свои обычаи и это все было представлено здесь на выставке. Я все это увидела", — рассказала китаянка Чжоу Уэй.
В топ-10 стран по числу делегаций и гостей, посетивших выставку за все время ее работы, вошли КНДР, Беларусь, Израиль, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Куба, Сербия, Казахстан и Бразилия.
"Здесь мне все понравилось, все красиво. Экспозиции показывают, какая разная Россия, но в то же время это одна страна: все ее части объединены", — отметил Оскар Мендоса из Боливии.
"Мне очень понравилась экскурсия, потому что у меня была возможность узнать побольше про российские регионы. Больше всего мне запомнились Луганская Народная Республика и Краснодарский край", — добавила его соотечественница Татьяна Китайгора.
Также на иностранных гостей произвели большое впечатление российские инновационные технологии, промышленность, инфраструктура.
"Я увидела на выставке, что Россия — очень развитая страна. Я увидела множество технологий, представляющих эту страну. Я хочу узнать больше о каждой возможности, которую Россия дает своим гражданам. Мы впечатлены тем, что здесь есть разные технологии, разные культуры, разные традиции. Я получила возможность узнать о России в одном месте. И мне нравится, что на этой выставке я могу быстро "переехать" в любой регион", — отметила молодая активистка из Франции, 22-летняя Эва Кауба.
Участница программы "Узнай Россию" Элен Галстян из Армении призналась, что на выставке ее многое удивило. "И на выставке, и в Москве я впервые. Раньше я видела достопримечательности, которые мы посетили, только на картинках, но реальность превзошла все ожидания. На выставке я была очень удивлена, что в России такая разнообразная и развитая промышленность. Также очень понравилось, что на экспозициях много интерактива, роботов и виртуальной реальности. Это очень интересно, не везде такое увидишь и попробуешь", — поделилась впечатлениями Элен Галстян.
Международная выставка-форум "Россия" проводилась с 4 ноября 2023 г. по 8 июля 2024 г. по указу президента. На одной площадке были собраны важнейшие достижения страны. В течение всего времени проведения выставки гостей ждали культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представили экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
1 июля 2024 г. президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании Национального центра "Россия" для сохранения наследия выставки и демонстрации достижений страны на постоянной основе.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?