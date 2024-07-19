"Я увидела, что Россия — очень развитая страна": что говорили иностранные гости о Выставке "Россия"

С момента открытия на площадках Международной выставки-форума "Россия" побывали более 120 иностранных делегаций из разных уголков мира — СНГ, Азии, Арабского мира, Южной Америки и Европы. Среди них — более двух тысяч участников Всемирного фестиваля молодежи, участники проекта "Послы дружбы народов", Международного фестиваля театральных школ стран БРИКС+ и других интернациональных мероприятий.

Посещали выставку и иностранные журналисты, среди них — Такер Карлсон, который прилетал в Россию, чтобы взять интервью у президента Владимира Путина. Представители зарубежной прессы нередко после увиденного говорили, что о России надо рассказывать больше — ведь увиденное на выставке кардинально отличалось от "картинки", нарисованной западными СМИ.

"Один гость из Италии сказал мне, что это настоящее преступление — так мало рассказывать миру о нас", — рассказывала генеральный директор Выставки "Россия" Наталья Виртуозова.

Самыми популярными экскурсионными маршрутами для иностранных гостей были те, которые проходили через Павильон № 75 "Регионы России" — гостям было интересно узнать, чем живет наша страна, какие у каждого региона особенности, чем отличаются культурные традиции и обычаи разных народов России.

"Я очень поражена и удивлена и самой Россией, и ее размерами, потому что это самая большая страна в мире. И еще меня поразило то, что так много национальностей проживает на территории России и каждая национальность имеет свои традиции, свои языки, свои обычаи и это все было представлено здесь на выставке. Я все это увидела", — рассказала китаянка Чжоу Уэй.

В топ-10 стран по числу делегаций и гостей, посетивших выставку за все время ее работы, вошли КНДР, Беларусь, Израиль, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Куба, Сербия, Казахстан и Бразилия.

"Здесь мне все понравилось, все красиво. Экспозиции показывают, какая разная Россия, но в то же время это одна страна: все ее части объединены", — отметил Оскар Мендоса из Боливии.

"Мне очень понравилась экскурсия, потому что у меня была возможность узнать побольше про российские регионы. Больше всего мне запомнились Луганская Народная Республика и Краснодарский край", — добавила его соотечественница Татьяна Китайгора.

Также на иностранных гостей произвели большое впечатление российские инновационные технологии, промышленность, инфраструктура.

"Я увидела на выставке, что Россия — очень развитая страна. Я увидела множество технологий, представляющих эту страну. Я хочу узнать больше о каждой возможности, которую Россия дает своим гражданам. Мы впечатлены тем, что здесь есть разные технологии, разные культуры, разные традиции. Я получила возможность узнать о России в одном месте. И мне нравится, что на этой выставке я могу быстро "переехать" в любой регион", — отметила молодая активистка из Франции, 22-летняя Эва Кауба.

Участница программы "Узнай Россию" Элен Галстян из Армении призналась, что на выставке ее многое удивило. "И на выставке, и в Москве я впервые. Раньше я видела достопримечательности, которые мы посетили, только на картинках, но реальность превзошла все ожидания. На выставке я была очень удивлена, что в России такая разнообразная и развитая промышленность. Также очень понравилось, что на экспозициях много интерактива, роботов и виртуальной реальности. Это очень интересно, не везде такое увидишь и попробуешь", — поделилась впечатлениями Элен Галстян.

Международная выставка-форум "Россия" проводилась с 4 ноября 2023 г. по 8 июля 2024 г. по указу президента. На одной площадке были собраны важнейшие достижения страны. В течение всего времени проведения выставки гостей ждали культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представили экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

1 июля 2024 г. президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании Национального центра "Россия" для сохранения наследия выставки и демонстрации достижений страны на постоянной основе.