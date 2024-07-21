В Тольятти мужчина украл у своей знакомой горный велосипед и сдал его в ломбард

В Тольятти полицейскими задержан подозреваемый в краже имущества у местной жительницы. Со слов женщины, проснувшись утром после застолья, она обнаружила пропажу дорогостоящего велосипеда, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В начале июня в полицию по Автозаводскому району Тольятти обратилась местная жительница и сообщила, что из ее квартиры украли горный велосипед, стоимостью свыше 17 000 рублей.

В ходе опроса заявительница сообщила полицейским, что к ней в гости приходил мужчина, с которым она недавно познакомилась. После продолжительного застолья хозяйка квартиры уснула. Проснувшись наутро, женщина обнаружила в коридоре отсутствие велотранспорта.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченным уголовного розыска поступила информация, что схожий велосипед реализован неустановленному лицу через комиссионный магазин, а к хищению может быть причастен местный житель, который позже задержан по месту жительства", — отмечается в сообщении.

Подозреваемым оказался 28-летний житель Ставропольского района, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В содеянном он признался и пояснил, что в связи с трудной финансовой ситуацией решил забрать велосипед у новой знакомой, пока та спала. Похищенное имущество чуть позже он сдал в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года. В настоящее время сотрудники полиции принимают меры к розыску похищенного имущества.