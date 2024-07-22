ФК "Акрон" подпишет поргугальского форварда Беншимола

ФК "Акрон" подпишет игрока португальского Эштроила и сборной Кабо-Верде Беншимола, сообщает в социальных сетях инсайдер Иван Карпов.
"Тольяттинцы заплатят португальскому Эшторилу за Беншимола — 800 тыс. евро + до 200к бонусами. Договор с 22-летним форвардом согласован на 4 года. В ближайшее время Жилсон прибудет в Москву для прохождения медосмотра, — говорится в сообщении.
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Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!