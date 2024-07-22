ФК "Акрон" подпишет поргугальского форварда Беншимола

ФК "Акрон" подпишет игрока португальского Эштроила и сборной Кабо-Верде Беншимола, сообщает в социальных сетях инсайдер Иван Карпов.

"Тольяттинцы заплатят португальскому Эшторилу за Беншимола — 800 тыс. евро + до 200к бонусами. Договор с 22-летним форвардом согласован на 4 года. В ближайшее время Жилсон прибудет в Москву для прохождения медосмотра, — говорится в сообщении.