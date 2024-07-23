Облсуд вынес решение по делу "нового россиянина" из Таджикистана за обман женщины на 32 млн рублей

Самарский областной суд в апелляционной инстанции рассмотрел жалобы на приговор "нового россиянина" из Таджикистана Хакима Амирмусаяба Хакима и его подельницы Елены Абросимовой.

Напомним, их обвиняли в мошенничестве в отношении подруги Абросимовой. Предполагается, что Абросимова и Хаким обманом завладели имуществом состоятельной жительницы Самары на 32 млн руб. (драгоценности на 23 млн и 9 млн деньгами). Суд осудил обоих за мошенничество (ст. 159 УК РФ). Хакиму назначили четыре года и 500 тыс. руб. штрафа, Абросимову — два года и девять месяцев. Федеральные телеграм-каналы возмущались "мягким" приговором "нового россиянина".

Настоящее имя Хакима — Мусаяб Хакимович Узбеков. Его уже судили ранее. По оперативным данным источников Волга Ньюс в правоохранительных органах, семья Узбековых в регионе известна давно. Члены семьи, предположительно, могли заниматься поставкой героина в губернию. От них, как считают в силовых структурах, мог торговать лидер ОПГ Балу, а потом ОПГ "Спортсмены", а также тольяттинская ОПГ "Судаки".

Старшим у Узбековых, по данным источников, якобы был Лутфиддин Рузиматов, известный как Леня Таджик. В конце сентября 2020 г. Рузиматова задержали в его особняке в Хосте под Сочи, где изъяли несколько килограммов героина и прочих наркотиков. Суд приговорил его к 14 годам колонии.

На днях областной суд принял решение по делу Хакима и Абросимовой. Приговор первой инстанции оставили в силе.