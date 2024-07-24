НОВИКОМ — участник онлайн-выставки МАКС-2024

Дочерний банк корпорации Ростех принимает участие в проекте е-MAKS, который проходит в запланированные для проведения авиасалона МАКС-2024 дни — с 23 по 28 июля. На онлайн-платформе НОВИКОМ рассказывает о прошедшем весной этого года ребрендинге банка и основных направлениях развития.
В этом году Государственная корпорация Ростех и компания АО "Авиасалон", главный организатор международного авиакосмического салона МАКС, запустили мультимедийную платформу, которая получила название е-MAKS. По замыслу разработчиков, онлайн-форма проведения выставки предоставит широкому кругу посетителей возможность познакомиться с ведущими предприятиями отрасли, увидеть уникальные видеоматериалы, посвященные летной демонстрации техники.
"Авиация и космонавтика традиционно являются гордостью нашей страны и такие крупные мероприятия, как МАКС, необходимы промышленности для взаимодействия участников, оценки последних достижений и успехов, обсуждения перспектив развития. Учитывая современные тенденции в конгрессно-выставочной отрасли, авиакосмический салон МАКС, который традиционно проходил при поддержке НОВИКОМа, представлен в онлайн-формате. Мир меняется, и безусловно, подобный инновационный подход позволяет привлечь обширную аудиторию из числа представителей профессионального сообщества и любителей авиации", — заявила Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.
Банк Ростеха на е-MAKS представляет свой новый бренд НОВИКОМ, включающий обновленные визуальное оформление и позиционирование — банк российской инженерной мысли, поддерживающий прорывные проекты высокотехнологичной промышленности, направленные на достижение технологического лидерства. Аудитория цифровой платформы увидит ролики про ребрендинг НОВИКОМа, а также про предлагаемые финансовые продукты Банка корпоративным и частным клиентам, включая авиационную отрасль и ее работников.
Уже с первого дня работы eMAKS посетителям онлайн-проекта доступна информация о компаниях — традиционных участниках мероприятия, их научной деятельности и разработках, а также фото- и видеоматериалы, демонстрирующие возможности авиационной техники. Также работает виртуальная экспозиция, посвященная исторической и современной авиации и полетам лучших пилотажных групп, снятым на предыдущих авиасалонах. Новый мультимедийный проект также является анонсом подготовки к МАКС-2025.
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