ФК "Акрон" подписал полузащитника узбекского "Андижана" Шерзода Эсанова

21-летний полузащитник узбекского "Андижана" Шерзод Эсанов в ближайшее время прибудет в расположение ФК "Акрон", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
Шерзод Эсанов на профессиональном уровне выступал только в чемпионатах своей страны. В январе 2022 г. хавбек присоединился к "Андижану", которому за сезон помог вернуться в Суперлигу Узбекистана — 16 матчей: 2+0 по гол+пас. В элитном дивизионе своей родины Шерзод провел полтора года: два весенних отрезка в сезонах 2023 и 2024 за "Андижан" (16 матчей: 1+0), а осень прошлого розыгрыша — в ташкентском "Олимпике" (11 матчей: 1+0).
Эсанов выступал за юношеские и молодёжные сборные Узбекистана, забивал в рамках финального турнира ЧМ-2023 U-20 и становился бронзовым призёром Летних Азиатских игр-2023 в составе олимпийской сборной.
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Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!