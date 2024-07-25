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ЖКХ и благоустройство Общество

Больше тысячи многоквартирных домов перешли на оплату тепла по факту потребления

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала 2024 года жильцы 34 многоквартирных жилых домов (МКД) Самарской области сделали выбор в пользу оплаты отопления по факту, т. е. исключительно в отопительный период. В общей сложности сегодня данный способ оплаты услуги отопления поддержали собственники жилья в 1039 МКД региона.

В Самарской области жильцы МКД вправе выбрать один из двух способов оплаты коммунальной услуги по отоплению — в течение отопительного периода (1/7), либо равномерно в течение календарного года (1/12). При этом важным условием является наличие общедомового прибора учета тепла, обязательная установка которого предписана № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности".

Преимуществами оплаты по факту (1/7) является отсутствие начислений за данную услугу в летние месяцы и исключение счетов с корректировкой оплаты по итогам предыдущего года.

"Жильцам важно знать, что оплата тепла по факту — это возможность контроля начислений и величин потребления. Имея подобную информацию, обслуживающая организация вместе с собственниками жилья могут проводить энергосберегающие мероприятия и снижать размер платы за отопление", — отметила директор по продажам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Елена Тимшина.

Переход на оплату по факту достаточно прост: жителям необходимо на общем собрании дома выбрать порядок оплаты тепловой энергии только в отопительный период. Затем протокол собрания нужно направить в энергокомпанию. Порядок оплаты изменится в следующем отопительном сезоне.

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