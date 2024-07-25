Больше тысячи многоквартирных домов перешли на оплату тепла по факту потребления

С начала 2024 года жильцы 34 многоквартирных жилых домов (МКД) Самарской области сделали выбор в пользу оплаты отопления по факту, т. е. исключительно в отопительный период. В общей сложности сегодня данный способ оплаты услуги отопления поддержали собственники жилья в 1039 МКД региона.
В Самарской области жильцы МКД вправе выбрать один из двух способов оплаты коммунальной услуги по отоплению — в течение отопительного периода (1/7), либо равномерно в течение календарного года (1/12). При этом важным условием является наличие общедомового прибора учета тепла, обязательная установка которого предписана № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности".
Преимуществами оплаты по факту (1/7) является отсутствие начислений за данную услугу в летние месяцы и исключение счетов с корректировкой оплаты по итогам предыдущего года.
"Жильцам важно знать, что оплата тепла по факту — это возможность контроля начислений и величин потребления. Имея подобную информацию, обслуживающая организация вместе с собственниками жилья могут проводить энергосберегающие мероприятия и снижать размер платы за отопление", — отметила директор по продажам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Елена Тимшина.
Переход на оплату по факту достаточно прост: жителям необходимо на общем собрании дома выбрать порядок оплаты тепловой энергии только в отопительный период. Затем протокол собрания нужно направить в энергокомпанию. Порядок оплаты изменится в следующем отопительном сезоне.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!