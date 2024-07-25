НОВИКОМ протестировал отечественное оборудование для российских банкоматов

Дочерний банк Ростеха в рамках пилотного проекта протестировал сервисные маршрутизаторы для банкоматов производства НПП "Исток" им. Шокина холдинга "Росэлектроника". Устройства продемонстрировали полное соответствие техническим требованиям, что позволяет в перспективе заменить аналогичную импортную аппаратуру в оборудовании российских банков.

Сервисные маршрутизаторы — это телекоммуникационное оборудование для сетей уровня доступа корпоративного класса. Аппаратура, разработанная НПП "Исток", предназначена для использования в качестве устройств связи между банкоматами и процессинговым центром по проводной или беспроводной сети благодаря специальным протоколам передачи данных с поддержкой шифрованных туннелей.

Маршрутизаторы имеют уникальный алгоритм обработки трафика передачи данных и встроенный коммутационный процессор. Аппаратура работает на отечественном программном обеспечении и имеет статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП).

"В современных реалиях критически важно оснащать банковскую инфраструктуру отечественным оборудованием. И мы рады, что партнером НОВИКОМа в этом процессе стала компания из контура Госкорпорации Ростех. В ближайшем будущем мы планируем полностью переоборудовать наши банкоматы маршрутизаторами производства НПП "Исток" им. Шокина", — рассказал старший вице-президент НОВИКОМа Владислав Быков.

Тестирование сервисных маршрутизаторов проводилось совместно специалистами НОВИКОМа и инженерами "Истока".

"В ходе работы над сервисными маршрутизаторами мы ориентировались на жесткие требования банковского сектора к защите передачи данных. В результате было создано оборудование, обеспечивающее высокий уровень безопасности. Благодаря динамической организации туннелей между узлами маршрутизаторы "Истока" гарантируют надежную защиту передачи данных о финансовых транзакциях", — рассказал директор по цифровой трансформации НПП "Исток" им. Шокина Виталий Александров.