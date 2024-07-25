НОВИКОМ протестировал отечественное оборудование для российских банкоматов

Дочерний банк Ростеха в рамках пилотного проекта протестировал сервисные маршрутизаторы для банкоматов производства НПП "Исток" им. Шокина холдинга "Росэлектроника". Устройства продемонстрировали полное соответствие техническим требованиям, что позволяет в перспективе заменить аналогичную импортную аппаратуру в оборудовании российских банков.
Сервисные маршрутизаторы — это телекоммуникационное оборудование для сетей уровня доступа корпоративного класса. Аппаратура, разработанная НПП "Исток", предназначена для использования в качестве устройств связи между банкоматами и процессинговым центром по проводной или беспроводной сети благодаря специальным протоколам передачи данных с поддержкой шифрованных туннелей.
Маршрутизаторы имеют уникальный алгоритм обработки трафика передачи данных и встроенный коммутационный процессор. Аппаратура работает на отечественном программном обеспечении и имеет статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП).
"В современных реалиях критически важно оснащать банковскую инфраструктуру отечественным оборудованием. И мы рады, что партнером НОВИКОМа в этом процессе стала компания из контура Госкорпорации Ростех. В ближайшем будущем мы планируем полностью переоборудовать наши банкоматы маршрутизаторами производства НПП "Исток" им. Шокина", — рассказал старший вице-президент НОВИКОМа Владислав Быков.
Тестирование сервисных маршрутизаторов проводилось совместно специалистами НОВИКОМа и инженерами "Истока".
"В ходе работы над сервисными маршрутизаторами мы ориентировались на жесткие требования банковского сектора к защите передачи данных. В результате было создано оборудование, обеспечивающее высокий уровень безопасности. Благодаря динамической организации туннелей между узлами маршрутизаторы "Истока" гарантируют надежную защиту передачи данных о финансовых транзакциях", — рассказал директор по цифровой трансформации НПП "Исток" им. Шокина Виталий Александров.
Последние комментарии
Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро
Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.