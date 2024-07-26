НОВИКОМ предоставит малому бизнесу 1,8 млрд рублей под "зонтичные" поручительства

Дочернему банку Ростеха открыт лимит "зонтичных" поручительств АО "Корпорация МСП" на сумму 900 млн рублей. С помощью этой меры поддержки НОВИКОМ сможет выдать кредиты малому и среднему бизнесу на сумму около 1,8 млрд рублей.

Механизм "зонтичных" поручительств позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса, у которых не хватает залога для привлечения финансирования, получить средства под поручительство Корпорации МСП. Оно покрывает до 50% суммы кредита и распространяется на займы, направленные на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели и рефинансирование ранее взятых кредитов.

Участие НОВИКОМа в программе "зонтичных" поручительств значительно расширяет возможности кредитной организации по финансированию предприятий малого и среднего предпринимательства, с которыми банк активно наращивает сотрудничество. Так, на ИННОПРОМе НОВИКОМ подписал соглашение с АВТОВАЗом о поддержке поставщиков автогиганта, а на Кавказском инвестиционном форуме — с Гарантийным фондом Чеченской Республики. Помимо этого, у НОВИКОМа подписаны соглашения о сотрудничестве со многими областными фондами поддержки промышленности и предпринимательства. Банк является членом торгово-промышленной палаты в 21 регионе.

"Организация доступного финансирования для МСП стратегически важна в свете задач по достижению технологического лидерства, стоящих перед российской промышленностью. Приоритетным клиентом в сегменте МСП для нас является компания из цепочки кооперации предприятий Госкорпорации Ростех и наших корпоративных партнеров. Для них НОВИКОМ предлагает широкую линейку продуктов, в том числе с применением инструментов господдержки", — отметил старший вице-президент — директор Департамента малого и среднего бизнеса НОВИКОМа Денис Есипенок.