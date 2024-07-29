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НОВИКОМ вошел в ТОП-3 банков по условиям дальневосточной ипотеки

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Госкорпорации Ростех вошел в ТОП-3 российских кредитных организаций, предлагающих наиболее комфортные условия по программе "Дальневосточная ипотека". Соответствующий рейтинг составили эксперты финансового портала "Выберу.ру", включив в него 15 российских банков.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Аналитики учитывали такие факторы, как дисконт к базовой ставке госпрограммы, размер ежемесячных платежей, полная стоимость кредита, его срок, условия страхования недвижимости и другие параметры. На позицию в рейтинге также повлияла значимость кредитной организации на финансовом рынке.

Высокая позиция НОВИКОМа обусловлена выгодными условиями по программе "Дальневосточная ипотека", которые банк предлагает своим зарплатным клиентам — сотрудникам предприятий контура Ростеха. В начале 2024 года НОВИКОМ расширил условия программы и теперь для всех работников предприятий ОПК Дальневосточного Федерального округа, включенных в реестр Минпромторга, независимо от возраста и семейного положения, доступны привлекательные условия жилищного кредитования.

На фоне сокращения льготных ипотечных программ НОВИКОМ предлагает своим зарплатным клиентам комфортные условия и по другим видам жилищного кредитования. Помимо этого, с помощью мотивационной программы "Развитие" сотрудники предприятий-партнеров банка могут дополнительно снизить ставку по кредиту.

"Предоставляя одни из лучших на рынке условий по программе "Дальневосточная ипотека", мы не просто помогаем нашим клиентам купить жилье. Тем самым мы решаем более глобальную задачу по преодолению кадрового дефицита в российской промышленности. Возможность улучшить свои жилищные условия по более низкой ставке кредитования привлекает квалифицированных специалистов на предприятия и мотивирует их повышать свои профессиональные показатели", — рассказал старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.

Гид потребителя

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