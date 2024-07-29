Энергетики отремонтируют IV тепломагистраль Самарской ТЭЦ

Специалисты ПАО "Т Плюс" выполнят текущий ремонт IV тепломагистрали Самарской ТЭЦ, сообщает пресс-служба энергетиков. В связи с этим с 31 июля по 13 августа будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий областного центра в следующих границах: Землянский проезд — Зубчаниновское шоссе — ул. Земеца — ул. Литвинова — ул. Магистральная — ул. Товарная.

В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением холодной воды.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на теплокамерах горожане могут сообщать в тепловую справочную службу по телефонам (846) 953-79-04 и (846) 279-79-79. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом "Тепловая справочная служба" (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с обслуживающими организациями, после устранения выявленных повреждений.