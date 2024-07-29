Энергетики отремонтируют IV тепломагистраль Самарской ТЭЦ

Специалисты ПАО "Т Плюс" выполнят текущий ремонт IV тепломагистрали Самарской ТЭЦ, сообщает пресс-служба энергетиков. В связи с этим с 31 июля по 13 августа будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий областного центра в следующих границах: Землянский проезд — Зубчаниновское шоссе — ул. Земеца — ул. Литвинова — ул. Магистральная — ул. Товарная.
В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением холодной воды.
Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на теплокамерах горожане могут сообщать в тепловую справочную службу по телефонам (846) 953-79-04 и (846) 279-79-79. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом "Тепловая справочная служба" (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.
Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с обслуживающими организациями, после устранения выявленных повреждений.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!